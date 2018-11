Justin Rose verteidigte erfolgreich einen Titel zum ersten Mal in seiner Karriere, als er mit den Kollegen des TaylorMade-Stolzkollegen Haotong Li in einem dramatischen Playoff die Turkish Airlines Open gewann. Roses erster European Tour-Sieg der Saison, sein 11. European Tour-Sieg.

Der Engländer Justin Rose verteidigte beim ersten Event der Finalserie der European Tour erfolgreich seinen Titel aus dem Vorjahr und wird nach seinem elften Sieg auf der European Tour am Montag wieder den ersten Platz in der Weltrangliste übernehmen. Der 38 Jahre alte Olympiasieger setzte sich im Stechen am ersten Extra-Loch gegen den Chinesen Li Haotong durch. Zuvor hatten beide 267 Schläge benötigt.

Martin Kaymer hofft auf …

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer darf nach einer starken Leistung bei der Turkish Open noch auch auf einen Startplatz beim Saisonfinale der European Tour in Dubai hoffen. Der zuletzt formschwache 33-Jährige aus Mettmann spielte am Sonntag in Belek eine 66er-Finalrunde und schloss das mit sieben Millionen Dollar dotierte Turnier mit einem Gesamtergebnis von 270 Schlägen auf dem geteilten fünften Rang ab. In der europäischen Geldrangliste schob sich die ehemalige Nummer eins der Welt auf den 51. Platz vor.

Der zweimalige Major-Sieger Kaymer steckte im Jahr 2018 in einer Formkrise und wechselte zuletzt auch den Caddie. Seit seinem Triumph bei der US Open im Jahr 2014 wartet der Rheinländer auf einen weiteren Turniersieg. In der Weltrangliste war der Rheinländer bis auf Position 163 abgerutscht. Kaymer ist ab kommenden Donnerstag auch beim zweiten Turnier der Finalserie in Südafrika am Start. Nur die besten 60 Golfer der europäischen Geldrangliste qualifizieren sich danach für das Finalturnier in Dubai (15. bis 18. November).

Regnum Carya Golf, Serik, 07500 Serik/Antalya, Türkei

Text: dpa & EG