1.250 Golf spielende Unternehmer in unserer CEO Golf Database sind bereits eine außergewöhnliche Zielgruppe. Wenn 88 davon einmal im Jahr sich im MGC in Straßlach zum Tagesevent treffen, kann man von einer exklusiven Golf-Community sprechen, welche Business mit dem Golfsport perfekt verbindet. Seit 15 Jahren bringt ExklusivGolfen die AdressDatenbank immer auf den aktuellsten Stand. ‚Vielleicht nennen manche es altmodisch, aber als Veranstalter des CEO Golf Cups glaube wir immer noch und grade in der aktuellen Zeit, mehr denn je, an den Wert des persönlichen Kontakts mit potenziellen Leads, zukünftigen Kunden und einem attraktiven High Level Netzwerk‘, sagt Jürgen Mayer, ‚Und etwas, das im b2b Business besonders wichtig ist: Mund-zu-Mund-Propaganda.‘

Am Freitag (12. Juli 2024) begann für alle Teilnehmer der Event mit einem Frühstück zum Networken, bevor das Golfgame 11 Uhr via Kanonenstart eröffnet wurde. ‚Heuer mussten wir ein paar Löcher doppelt belegen. Trotzdem kamen alle Flight fast zeitgleich auf die wunderschöne Terrasse vom MGC, einem der exklusivsten Golfclubs Deutschlands‘, erklärt Yvonne Wirsing.

Dieses hybride Event bringt CEOs und Top-Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen zusammen und bietet eine exzellente Plattform für Networking, neue Ideen und damit neuen Geschäftsbeziehungen, welche in diesen Zeiten wichtiger als alles andere ist. Dabei unterstützt die Networking App, welche jedes Jahr von der Plazz AG zur Verfügung gestellt wird und man dadurch im Vorfeld seine Flightpartner sehen und sich gleichzeitig mit ihnen vernetzen kann. Später sind hier alle Flightfotos hinterlegt.

Alle nutzten die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und ihr Netzwerk zu erweitern. Oder wie die Münchner Unternehmer Claus Rost (Mastertent), Oliver Kugler (Feinkost Kugler), Stefan Durach (Develey Senf) und Christian Stegmayer (ComfortGewerbebau) gemeinsam zu treffen.

BILDER SPRECHEN MEHR ALS WORTE …

weiter .. zurück | v.l.n.r.: Dirk Germandi (ProfiPartnerAG), Christoph Grün (Emil Frey Avalon Premium Cars), Clemens Graf von Beust (Beust Consulting) und Christian Amberger (Allguth). Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke | v.l.n.r.: Stefan Fischer, Diana Meyel, Christina Rosenberg, Roman Wachtel. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke

|v.l.n.r.: Oliver Kastalio, Peter Schmitz (Vorstand DJE Kapital AG), Emanuel Simon, Dr. Stephan Buchner. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke |v.l.n.r.: Dr. Patrick Missling, Denis Roland (Emil Frey Avalon Premium Cars), Torsten Fürbringer und Tobias Fenn. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke | v.l.n.r.: Dirk Reusch, Ingo Schwerdtfeger, Claudia Voltz, Christoph Sedlmeir. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke weiter .. zurück [/caption][/caption]

Stimmen zum CEO Business Event

Das renommierte Handelsblatt bezeichnete das Event einst als „most prestigious golf business event“ und unterstreicht damit die Bedeutung und Exklusivität dieser Veranstaltung. Auch Clemens von Beust aus Berlin von Beust & Partner, welcher 2024 das erste Mal dabei war, betonte in einem LinkedIn-Post, dass der CEO Golf Cup ein „Landmark Event für ihn sei“.

Obwohl zu Caviar eigentlich nur Champagner die Geschmacksknospen entfaltet, haben ein paar CEO Golfer Michael Schirnharl mit frisch gezapften Bier ins Schwitzen gebracht. Er präsentierte den Schweizer Alpen Kaviar Oona für eine exklusive Verkostung auf der Terrasse.

Beeindruckende Sponsoren und Partner

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs des CEO Golf Cups sind großartige Sponsoren und Partner, die wie jedes Jahr Preise in höchster Qualität bereitstellen. Dank ihrer Unterstützung konnten wir auch in diesem Jahr ein exzellentes Line-up an Preisen präsentieren. Zu unseren Partnern gehören führende Unternehmen aus verschiedensten Branchen, die das Event nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch durch ihre Präsenz und ihr persönliches Engagement bereichern. DANKE DAFÜR!

Christoph Grün von Emil Frey Avalon Premium Cars mit der Marke Range Rover war bereits im vierten Jahr als Hauptsponsor vertreten. DJE Capital AG, welche an Loch 14 mit der Berliner Künstlerin Kaja El Attar eine Sonderwertung ins Leben riefen, teeten mit uns zum dritten Mal auf.

TUMI zeigte die neue Kollektion, neuerdings mit Golfbags und einigen Accessoires für Golfer. Die Gewinner der jeweiligen Handicapklasse bekamen einen TUMI Reisekoffer.

weiter .. zurück | Für die jeweils Erstplatzierten in drei Handicapklassen gab es einen Koffer von TUMI. Fotocredit: BrauerPhotos / G. Nitschke | Das TUMI Team mit Retail-Manager Jonny Manzella (re.) war den ganzen Tag für die Golfer vor Ort. Fotocredit: BrauerPhotos/G.Nitschke | Olaf Brandenburg von der DJE Kapital AG aus Köln übergab gemeinsam mit der Berliner Künstlerin Kaja El Attar dem Gewinner vom ‚Hit the Green‘ an Loch 14 ein Bild.

| Die Zweitplatzierten erhielten einen Preis, welcher nicht käuflich ist. Der Münchner Drivers & Business Club lädt zu einem exklusiven Gala-Event mit Award Show und Begleitung Fotocredit: BrauerPhotos, G. Nitschke | Die Zweitplatzierten erhielten einen Preis, welcher nicht käuflich ist. Der Münchner Drivers & Business Club lädt zu einem exklusiven Gala-Event mit Award Show und Begleitung Fotocredit: BrauerPhotos, G. Nitschke | Traditionell für Platz 3 in der jeweiligen HCP-Klasse: ein Geschenkkorb von Feinkost Käfer. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke | Für die Sonderwertung ‚Nearest to the PIN‘ gab es eine Wedge plus Putter mit Fitting-Gutschein von einem der exklusivsten Fitter Deutschlands: Das Münchner Unternehmen ‚HIO‘. Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke | Foto: BrauerPhotos / G.Nitschke Reisegutscheine für die Gewinner von ‚Longest Drive‘, welche Volker Michl von Luxury4You zur Verfügung stellte. | Your Content | Ins Anantara Resort b. Marbella schickte Markus Lüthge von ‚THE LEADING HOTELS OF THE WORLD‘ einen CEO Golfer dank der Score Karten Lotterie. Foto: BrauerPhotos / G. Nitschke |Und hier die besten Golfer des Tages: In das Kitzbüheler Hotel ‚Kitzhof‘ geht es für die beiden Bruttogewinner. Fotocredit: BrauerPhotos / G.Nitschke weiter .. zurück [/caption][/caption]

Ein Tag voller Höhepunkte

Neben den klassischen Sonderwertungen wie ‚Nearest to the Pin‘ und ‚Longest Drive‘ gab es 1 bis 3 Preise in den jeweiligen Handicapklassen. Für die Sonderwertungen gab es Reisegutscheine von unserem langjährigen Partner ‚Luxury4You‘ mit Volker Michl, welcher vier CEO’s nach Montenegro, ZalaSprings in Ungarn, Infinitum in Spanien und Camiral ehemals PGA Catalunya bei Barcelona schickte.

Der Tag klang bei einem festlichen Dinner und anregenden Gesprächen aus, was die Veranstaltung perfekt abrundete.

‚Mit knapp 100 hochkarätigen Gästen am Abend und einer hervorragenden Unterstützung durch unsere Sponsoren und Partner konnten wir ein Event auf die Beine stellen, das in Erinnerung bleibt. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr und darauf, den CEO Golf Cup weiter zu einem Meilenstein im Business-Netzwerk-Kalender zu machen‘, sagen Yvonne Wirsing und Jürgen Mayer.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Sponsoren und Helfer, die diesen Tag unvergesslich gemacht haben!