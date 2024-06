BMW International Open 2024: Teilnehmerfeld und Neuerungen

Internationale Stars und deutsche Top-Pros treffen sich vom 3. bis 7. Juli 2024 wieder im Golfclub München Eichenried, wo die 35. BMW International Open stattfinden. Für die deutschen Golffans bietet sich die Gelegenheit, dem zweimaligen Masters-Sieger in München einen würdigen Abschied zu bereiten: Bernhard Langer wird letztmals ein Turnier auf der DP World Tour bestreiten. Am Mittwoch, den 3. Juli, findet das Pro-Am Turnier statt, bei dem auch einige namhafte Athleten aus anderen Sportarten wie die walisische Fußball Legende Gareth Bale und weitere Prominente zum Golfschläger greifen werden. Der Eintritt ist frei. Am Morgen wird um 8.00 Uhr gestartet, am Nachmittag um13.30 Uhr (jeweils Kanonenstart). Für Golffans sind natürlich die Profis sehr interessant. Unsere Highlights:

Miguel Ángel Jiménez @BMW International Open

Wir haben ihn lange nicht mehr in München gesehen: Miguel Ángel Jiménez ist ein absolutes Original und betrachtet es immer als seine Aufgabe, das Publikum gut zu unterhalten. Das gelingt dem 60-jährigen Spanier exzellent, seine spielerische Klasse tut ein Übriges. Jiménez hat 721 Turniere auf der DP World Tour bestritten und 21 gewonnen, darunter drei, die einen Rekord bedeuten.

Miguel Ángel Jiménez ist nicht nur ein herausragender Golfer, sondern auch eine faszinierende Persönlichkeit, die sowohl auf als auch neben dem Golfplatz beeindruckt. Seine Liebe zu Zigarren, Wein und Autos macht ihn zu einem der charismatischsten und interessantesten Figuren im Golfsport. Jiménez hat eine starke Affinität zu Autos und besitzt eine beeindruckende Sammlung von Luxus- und Oldtimerfahrzeugen. Damit dürfte er sich über den Hole-in-One-BMW-Auto-Preis on the course freuen.

Wahrscheinlich wird er wieder beim Rauchen einer Zigarre gesehen. Seine bevorzugte Zigarre ist die Vegas Robaina, eine hochwertige kubanische Zigarre, die für ihren reichen Geschmack und ihre exzellente Qualität bekannt ist.

Lokalmatador Bernhard Langer

Der erfolgreichste deutsche Golfer Bernhard Langer wird in diesem Jahr nach 2012 erstmals wieder bei jenem Turnier abschlagen, das er wie kaum ein Zweiter geprägt hat. Für die deutschen Golffans bietet sich die Gelegenheit, dem zweimaligen Masters-Sieger in München einen würdigen Abschied zu bereiten: Langer wird letztmals ein Turnier auf der DP World Tour bestreiten.

Weitere Profis in München werden sein …

Für Marcel Siem ist die BMW International Open eine Art Heimspiel. Seine Eltern betrieben in den Anfangsjahren die Club-Gastronomie. Der gebürtige Rheinländer wuchs hier auf. Im vergangenen Jahr hat der 43-Jährige sein 500. Turnier auf der DP World Tour gespielt.

„Ich freue mich sehr auf die BMW International Open im Golfclub München Eichenried. Es ist kein Geheimnis, dass dieses Turnier für mich immer etwas Besonderes ist. Zudem möchte ich den Abschied von Bernhard auf keinen Fall verpassen. Er ist ein absolutes Vorbild und hat dem Golfsport wie auch mir persönlich sehr viel gegeben. Es wird sicherlich eine grandiose Turnierwoche.“

Auch für Thomas Bjørn ist die BMW International Open ein besonderes Turnier. Der Däne gewann zwei Mal in München (2000, 2002). Er ist damit zusammen mit Paul Azinger (USA, 1990, 1992), Pablo Larrazábal (ESP, 1991, 1995) und Henrik Stenson (SWE, 2006, 2016) Rekordsieger. Der Name des 53-Jährigen ist zudem untrennbar verbunden mit dem Ryder Cup. Neun Mal (drei Mal als Spieler, ein Mal als Kapitän und fünf Mal als Vize-Kapitän) war Bjørn Teil des Team Europa. Er feierte viele Erfolge zusammen mit Bernhard Langer.

Die Fans dürfen sich auf einen weiteren ehemaligen Turniersieger freuen, dessen Stern bei der BMW International Open 2012 aufging: Danny Willett. Er feierte damals in München seinen ersten Sieg auf der DP World Tour. Vier Jahre später war der Engländer dann auf dem Golf-Olymp angekommen, als er beim Masters triumphierte. 2019 machte er mit dem emotionalen Triumph bei seinem Heimatturnier, der BMW PGA Championship, das BMW Double perfekt.

Im Wentworth Club gewann Ryan Fox (NZL) als erster Neuseeländer die BMW PGA Championship im englischen Surrey. Nun kehrt der 37-Jährige mit vier Turniersiegen auf der DP World Tour zurück. 2022 war er bereits Turnierdritter in München.

Weitere Golfprofis

Thriston Lawrence, der im vergangenen Jahr als zweiter Südafrikaner nach seinem Vorbild und Förderer Ernie Els die BMW International Open gewinnen konnte, wird im Juli zur Titelverteidigung nach München kommen. Der belgische Longhitter Thomas Pieters will versuchen, es bei der BMW International Open noch ein Stückchen erfolgreicher zu machen als vor zwei Jahren. Damals unterlag er dem Chinesen Haotong Li im Stechen.

Nick Bachem, Alex Cejka, der einzige deutsche Sieger der BMW International Open Martin Kaymer, Max Kieffer, Hurly Long, Jeremy und Yannik Paul, Matti Schmid, Marcel Schneider und Freddy Schott (alle GER) hatten ihre Teilnahme am Jubiläumsturnier bereits zugesagt.

Sie alle haben neben der Chance auf den Turniersieg auch noch die Möglichkeit, einen BMW i5 zu gewinnen. Der erste Pro, der auf der 17. Spielbahn ein Ass schlägt, erhält den Auto-Preis!