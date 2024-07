Nachhaltigkeit beim Profigolf: The Open Championship als Vorreiter

Seit Jahren ist die Nachhaltigkeit bei Profigolfturnieren ein zentrales Thema. NTT Data, welche gerade auch Sponsor bei der BMW International Open in München waren, liefert in Schottland mit die NTT DATA Wall minutengenaue Informationen zum Golf und zum Nachhaltigkeits-Thema. So wird das Fan-Erlebnis bei der 152. Open Championship, die vom 14. bis 21. Juli im Royal Troon Golf Club in Schottland ausgetragen wird, einzigartig!!

Neuartiges Fanerlebnis @ The Open Championship

Laut einem gemeinsamen Forschungsprojekt von R&A, NTT DATA und der Universität Cardiff mit dem Titel „Sports Events as Agents of Behaviour Change“ gaben 2022 bereits 80 Prozent der Fans an, stolz darauf zu sein, einen Beitrag zu nachhaltigeren Golfturnieren zu leisten. Das Forschungsprojekt liefert wichtige Daten für die Nachhaltigkeitsinitiative und belegt deren Wirkung.

In diesem Jahr bringt NTT DATA Innovationen an den Start, die Fans noch stärker einbeziehen und sie noch tiefer in das Turnier eintauchen lassen – unabhängig davon, wo sie sich gerade auf dem Troon Golfcourse Gelände befinden.​ Infos, etwa zur Nutzung der Wasserstationen vor Ort, zur Einsparung von Plastik durch die Wiederverwendung von Flaschen, zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zum Verkauf von Mahlzeiten mit geringem CO2-Fußabdruck. Diese Informationen helfen den Fans zu verstehen, wie sie ihren persönlichen Einfluss auf die Umwelt reduzieren können, und unterstützen den Veranstalter R&A dabei, „The Open“ nachhaltiger zu gestalten.

Das hyperrealistische Rendering liefert naturgetreue Lichtverhältnisse, Schatten und Texturen (bis hin zum Grashalm) und hebt den digitalen Zwilling auf das nächste Level. Die 2024er Version des 20 Meter breiten LED-Bildschirms im Zuschauerdorf wird die Fans wie nie zuvor ins Geschehen ziehen.

Herzstück für die Nachhaltigkeit beim Profigolf

ShotView: Eintauchen der Zuschauer in die Spielerperspektive​

ShotView von NTT DATA wird im Laufe des viertägigen Turniers mehr als 32.000 Golfschläge analysieren. Die auf einem digitalen Zwilling basierende Technologie trackt den Ball, die Leistung der Spieler und die Bedingungen auf dem Kurs, um ein genaues Abbild des Platzes zu erstellen. Die Position des Balls kann dabei bis auf eine halbe Ballbreite genau erfasst und dargestellt werden. All das liefert eine „Spielerperspektive“ auf die Strategien und Entscheidungen, die in jeder Phase des Turniers getroffen werden. Fans, Kommentatoren und Analysten erleben so alles durch die Augen der Profis.

Nachhaltigkeit beim Profigolf durch Digitalisierung

Die 2022 zur 150. Open Championship eingeführte ShotView bietet jetzt eine verbesserte Bedienoberfläche und umfangreichere Tools für Datenvisualisierungen, die Live-Einblicke ermöglichen und den professionellen Golfsport interessanter für Amateurgolfer machen.

NTT DATA ist ein innovativer globaler Anbieter von Business- und Technologie-Services mit einem jährlichen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zählt 75 Prozent der Fortune Global 100 zu seinen Kunden und unterstützt diese bei der Innovation, Optimierung und Transformation für den langfristigen Erfolg. NTT DATA investiert jährlich mehr als 3,6 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um Unternehmen und die Gesellschaft sicher und nachhaltig in die digitale Zukunft zu begleiten.