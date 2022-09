Mallorca Golf Open – DP World Tour Event wechselt zu Golf Son Muntaner

Die Golfanlage Golf Son Muntaner nahe Palma de Mallorca, welche zu Arabella Golf gehört, wird Austragungsort des DP World Tour Turniers Mallorca Golf Open. Son Muntaner wurde zuletzt massiv umgebaut und ist Gastgeber des Profi Golf-Tour Events vom 20.-23. Oktober. (das ProAM ist am 19.10.22)

2022 werden die Golfprofis um ein Preisgeld von 1,75 Millionen Euro spielen. Ausrichter des Events ist die österreichische Emotion Group welche auf Mallorca auch die Mallorca Tennis Championships ausrichten. In Stuttgart die Boss Tennis Open und zahlreiche Corporate Golf Events in der DACH Region organisiert. Mit Arabella Golf wurde ein Dreijahres Vertrag geschlossen.

2021 gelang dem Dänen Jeff Winther vor den Augen seiner Familie ein emotionaler Premierensieg auf der DP World Tour.

Mallorca Tourismus Organisation fördert Golf

Maßgeblichen Anteil an der Durchführung des Events hat die mallorquinische Tourismusförderung, welche finanziell den Event anschiebt.

„Wir freuen uns darauf, auch heuer wieder die Mallorca Golf Open auszurichten. Wir glauben an Mallorca und sehen die Insel als perfekten Ort für Events auf diesem Top-Level sagt Edwin Weindorfer, CEO der e|motion group bei der Pressekonferenz am 6. September auf Son Muntaner.

Golf Son Muntaner – einer der besten Golfplätze Mallorcas

Mit Golf Son Muntaner, einem von drei 18 Plätzen der Arabella-Golf-Gruppe, fiel die Wahl auf einen der besten Plätze Mallorcas: Golf Son Muntaner und das Arabella Golf Resort mit seinen 3 Hotels und 3 Golfplätzen sind in zwei Hauptkategorien (bester Golfplatz in Spanien & bestes umweltfreundliches Golfresort weltweit) Preisträger der renommierten World Golf Awards. Der Golfplatz liegt nur 10 Autominuten außerhalb des Zentrums von Palma de Mallorca, und der Kurs besticht durch lange Fairways, spannende Doglegs und zahlreiche Wasserhindernisse.

Deutsche DNA von Arabella Golf

Son Muntaner gehört zu Arabella Golf, und ist ein Teil der Münchener Schörghuber Gruppe. Francisco Vila vertritt die Unternehmensgruppe auf Mallorca und sagt,

„Arabella Golf Mallorca ist stolz darauf, das bevorstehende Turnier der DP World Tour, die Mallorca Golf Open, auszurichten. Dies ist das erste Mal, dass Son Muntaner ein professionelles Turnier auf höchstem Niveau ausrichtet. Wir folgen damit einem Vermächtnis, das 1990 am Golfclub Son Vida mit dem Sieg des unvergessenen spanischen Superstar Severiano Ballesteros begonnen hat und 1994 mit dem Erfolg des großartigen Engländers Barry Lane seine Fortsetzung fand. Zudem ist Golf Son Muntaner der einzige Platz auf den Balearen, der Mitglied der renommierten Vereinigung European Tour Destinations ist.

Auch seitens der DP World Tour zeigt man sich erfreut, die Mallorca Golf Open zum zweiten Mal vor der Brust zu haben:

Ben Cowen, Chief Tournament Officer der DP World Tour:

„Nach unserem Erfolg im Jahr 2021 freuen wir uns, diesen Oktober zur zweiten Ausgabe der Mallorca Golf Open zurückzukehren. Wir sind froh darüber, den Event am Platz von Golf Son Muntaner auszurichten, der Teil des European Tour Destinations-Netzwerks ist. Mit den Mallorca Golf Open präsentieren wir unserem globalen Fernsehpublikum Golf auf der Insel Mallorca.“

ProAM Tickets für die Mallorca Golf Open können auch via exklusiv-golfen.de ANGEFRAGT werden (Mail an jm at exklusiv-golfen.de ) bzw. über den World Golf Business Club.

Fast Facts: Mallorca Golf Open 2022

Datum: 19. – 23. Oktober 2022

Preisgeld: 1,75 Millionen Euro

Veranstaltungsort: Golf Son Muntaner, Mallorca

Feld: 120 Spieler

Titelverteidiger: Jeff Winther (DEN)

Turnierwebseite: www.mallorcagolfopen.com