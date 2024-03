Auch in der achten Ausgabe des Rankings „Beste Golfresorts in Europa“ vergleicht Leadingcourses.com Userbewertungen in Verbindung mit den passenden Unterkünften auf Booking.com. Dieses Ranking basiert zu 100 % auf der Meinung von (Golf-)Reisenden!

Wie entsteht das Ranking!

Viele wissen es ja schon, dass die Gesamtbewertung eines Golfresorts zu 50 % auf den Bewertungen von Leading Courses und zu 50 % auf den Bewertungen von Booking.com resultiert. Das Ranking ist damit vollständig von Nutzern erstellt, anstatt von einer kleinen Gruppe von Experten. Wer könnte besser entscheiden, ob ein Resort einen Besuch wert ist, als die tatsächlichen Besucher?

Kriterien für die besten Golfresorts in Europa

Neben den oben genannten Kriterien gibt es noch ein paar mehr, die ein Golfresort erfüllen muss, bevor es in dieses Ranking aufgenommen wird:

Das (offizielle) Golfresort-Hotel muss sich auf dem Gelände oder in unmittelbarer Nähe zum Golfplatz befinden.

Das Resort sollte zusätzlich zu einem Golfplatz mehr Einrichtungen bieten (zum Beispiel ein Spa, Tennisplatz, Schwimmbad usw.).

Der Golfclub sollte auf seiner Website explizit auf das spezifische Resort oder Hotel hinweisen

Anzahl der Golflöcher entscheidend

2023 gab es eine wichtige Änderung am Algorithmus des Rankings der besten Golfresorts in Europa. Zum ersten Mal seit der Einführung des Rankings ist auch die Anzahl der Löcher, die ein Golfresort hat, relevant. Der Algorithmus bezieht das jetzt in die Gesamtbewertung mit ein. Schließlich bedeutet mehr Löcher mehr Spaß und mehr Optionen, Golf zu spielen, ohne das Resort verlassen zu müssen.

Deshalb wurde allen Golfresorts im Ranking ein Bonus von 0,005 Punkten pro Loch gegeben, das das Golfresort hat. Auf diese Weise haben Golfresorts mit mehr als 18 Löchern einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Resorts.

Costa Navarino ist das beste Golfresort in Europa

Mit dem Bauprojekt Navarino Hills bietet Costa Navarino seit der Pandemie jetzt drei Golfplätze. Die zwei neuen 18-Loch Golfplätze in Navarino Hills (Hills und Olympic) thronen hoch über der Küste des Ionischen Meeres und geben einen Panoramablick auf The Bay Course, die umliegende Landschaft und die historische Bucht von Navarino frei. The Dunes Course von Bernhard Langer entworfen ist in der Nähe des HILLS Course, welcher vom spanischen Profigolfer Olazabal entworfen wurde. Es sind ca. 25 Minuten vom DUNES Course bzw. The Westin Hotel hierher.

10 Best Golf Resorts

Costa Navarino 9.53 in Griechenland

The Gleneagles Hotel 9.48 in Schottland

Finca Cortesín Golf Club 9.44 in Spanien

Trump Turnberry Resort 9.34 in Schottland

Trump International Golf Links Doonbeg 9.32 in Irland

The K Club Golf Resort 9.22 in Irland

Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort 9.18 in Südfrankreich

The Machrie Hotel & Golf Links 9.12 in Schottland

Camiral Golf & Wellness 9.12 in Spanien

Gloria Golf Club 9.11 in der Türkei

2022 schaffte es der Öschberghof in Donaueschingen noch ins Ranking. 2024 findet man unter den Top 100 der sieben andere deutsche Golfclubs:

Gut Kaden kam auf Platz 25

Hardenberg hat sich Platz 31 gesichert

Budersand auf Sylt schafft es auf Platz 42

St. Wedel schafft es auf Platz 74

Fürstliches Golf Resort Bad Waldsee auf Platz 77

Donau Golf Club Passau mit Platz 96

Hofgut Georgenthal ist auf der magischen 100

Das Ranking kann sich auf Basis der Technik im Laufe des Jahres ändern. Unser Artikel ist auf Stand März 2024. Zur vollständigen Liste!