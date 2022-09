Besten Golfresorts Europas: Deutsches Golfresort unter Top 10

Zehn besten Golf Resorts Europas

Es ist das einzige Golf-Resort-Ranking, welches vollständig auf Benutzerbewertungen basiert. Zu 50 % auf der Bewertung des Golfclubs auf Leadingcourses.com und zu 50 % auf der Booking.com-Bewertung des Resorts selbst.

Seit 2016 veröffentlicht Leading Courses das Ranking jährlich und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit in der Community. Es basiert auf Bewertungsdaten von Leading Courses und den Bewertungen des Hotelpartners Booking.com, um eine umfassende Liste der besten Golfresorts in ganz Europa abzubilden.

Wie die Rangliste der besten Golfresorts ermittelt wird

Ein Hotel und ein Golfplatz reichen allein nicht aus, um sich für das Leading Courses Ranking als Golfresort zu qualifizieren. Der Begriff Resort kann für ein Hotel verwendet werden, das eine Reihe von Annehmlichkeiten bietet, typischerweise einschließlich Unterhaltung und Freizeitaktivitäten. Ein Hotel ist häufig ein zentraler Bestandteil eines Resorts.“

Top 10 der besten Golfresorts Europas

Finca Cortesin Hotel Golf & Spa 9.39

Trump Turnberry Resort 9.19

Trump International Golf Links Doonbeg 9.19

Monte Rei Golf & Country Club 9.15

The Gleneagles Hotel 9.15

The Machrie Hotel & Golf Links 9.14

Costa Navarino 9.07

The Montgomerie Maxx Royal 9.06

Dundonald Links 9.04

Der Öschberghof – Osch Golf 9.03

Kriterien für das Ranking

Die Bewertungen des jeweiligen Golfclubs auf Leadingcourses.com müssen aktiv sein, d.h. es muss genügend (aktuelle) Bewertungen geben. Außerdem muss das Resort oder Hotel auf Booking.com gelistet sein und das (offizielle) Hotel muss sich neben dem Golfplatz oder auf dem Gelände des Golfplatzes befinden.

Das Resort sollte neben einem Golfplatz weitere Einrichtungen umfassen (z. B. ein Spa, einen Tennisplatz, ein Schwimmbad usw.).