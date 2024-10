Indonesien zieht Golfer aufgrund seiner atemberaubenden Landschaften, dem tropischen Klima und der hochwertigen Golfanlagen an. Viele Plätze bieten Ausblicke auf Vulkane oder Küstenlandschaften, was das Golfen in Indonesien zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Vielleicht auch der Grund für Profigolfer Bubba Watson, zum ersten Mal im Royale Jakarta Golf Club dabei zu sein.

Das mit 2 Millionen US-Dollar dotierte Turnier der Asian Tour wird vom 31. Oktober bis 3. November im Royale Jakarta Golf Club ausgetragen. Es ist das erste Mal, dass der charismatische Amerikaner in der International Series spielt.

Watson, derzeit Kapitän von RangeGoats GC in der LIV Golf League, wird das Event gemeinsam mit folgenden Golfprofis absolvieren.

John Catlin, dem unangefochtenen Führenden der Asian Tour Order of Merit und der International Series Rankings.

Sowie weiteren LIV Golf League Stars wie dem Engländer Richard Bland und dem Neuseeländer Danny Lee anführen.

International Series der LIV GOLF LEAGUE

Die BNI Indonesian Masters spielen eine große Rolle in der International Series, die einen Weg in die LIV Golf League bietet. Watson gewann die Masters 2012 und 2014 und siegte 12-mal auf der PGA Tour, darunter bei zwei World Golf Championships. Den WGC-HSBC Champions in China 2014 und dem WGC-Matchplay 2018. Er hat auch an vier Ryder Cups teilgenommen. Die BNI Indonesian Masters sind die siebte von 10 Stationen der International Series in diesem Jahr und die 17. Etappe der Asian Tour-Saison.

Der Titelverteidiger Gaganjeet Bhullar aus Indien, Thailands Kiradech Aphibarnrat und Chinas aufstrebender Star Ding Wenyi, der gerade nach dem Gewinn der Asia-Pacific Amateur Championship Profi geworden ist, haben ebenfalls für das Turnier gemeldet. Sie tragen zu einem der stärksten Teilnehmerfelder in der Geschichte des Events bei.

Golf spielen in Indonesien

Indonesien verfügt über etwa 150 Golfplätze. Diese verteilen sich über die verschiedenen Inseln des Landes. Die meisten dieser Golfplätze befinden sich auf den Hauptinseln Java, Bali, Sumatra und Borneo. Einige der bekanntesten Golfresorts befinden sich in der Nähe großer Städte wie Jakarta und auf touristischen Inseln wie Bali. Der Royale Jakarta Golf Club ist einer der renommiertesten Golfplätze des Landes. 2008 eröffnet befindet er sich im östlichen Teil der Hauptstadt Jakarta. Die 27 Loch wurden von Bob Moore Jr. von der Pacific Coast Design Company entworfen. Die Anlage erstreckt sich über hügeliges Gelände, das die natürliche Landschaft betont und den Golfspielern eine reizvolle und herausfordernde Runde bietet.