Das Verdura Resort, Schauplatz der Sicilian Open (European Tour-Event), erstreckt sich über 230 Hektar wunderschöner mediterraner Landschaft an der Südküste Siziliens. Hier befinden sich zwei herausragende 18-Loch-Golfplätze im Links-Stil – der West Course und der 2021 überarbeitete East Course – sowie ein 9-Loch-Executive-Platz. Alle entworfen vom renommierten Golfarchitekten Kyle Phillips. Dazu kommen erstklassige Trainingsmöglichkeiten, darunter Italiens einziges von der European Tour anerkanntes Performance Institute. Zuvor war das Verdura Resort eines der führenden Golf- und Lifestyle-Destinationen weltweit! So hatte es uns Sir Rocco Forte bereits 2012 in Italien vorgestellt! Sein Traum hat sich erfüllt, eines der führenden Golfresorts zu bauen! In einer neuen Phase kann man jetzt zum Immobilienbesitzer werden!

Wer bereits im sizilianischen Verdura Resort Golf-Urlaub gemacht hat, wird vor allem die Übungsanlagen kaum wieder erkennen. Über eine Million Euro hat Sir Rocco Forte in das 2024 neu eröffnete Fitting- und Coaching-Center gesteckt. Dies ist jedoch nur ein Teil einer umfassenden Investition, welche das Rocco Forte Resort in seine komplette Infrastruktur gesteckt hat.

Exklusives Immobilienprogramm

Seit 2021 kann man eine private Rocco Forte Villa auf dem Gelände kaufen. Wie bei ähnlichen Angeboten kann man die Kaufkosten durch Vermietung decken, wenn man nicht selbst vor Ort ist. Interessierte Käufer können zwischen Villen mit drei bis sieben Schlafzimmern wählen, die sich alle über zwei Etagen erstrecken und jeweils über einen eigenen Infinity-Pool sowie einen atemberaubenden Blick auf die sizilianische Küstenlandschaft verfügen.

Amateur-Golfer, welche sich für eine Immobilie im Rocco Forte Resort auf Sizilien entscheiden, brauchen sich über eine Golfmitgliedschaft nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Derzeit gibt es für den Immobilienkäufer eine zweijährige kostenlose Golfmitgliedschaft. Je nach Beliebtheit wird man das sicherlich ausbauen :-)

Weitere Vorteile sind ein Concierge-Service, 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Zugang zu den erstklassigen Annehmlichkeiten des Verdura Resorts. Das Resort bietet sechs Restaurants von Chefkoch Fulvio Pierangelini (Bild s.o.), welcher auch gerade in München für das Konzept im Münchner Charles Hotel verantwortlich war. Tennis- und Padelplätze, Wassersportaktivitäten, Kinderclubs, Infinity-Pools und ein großzügiges 4.000 Quadratmeter großes Spa lässt keine Wünsche offen!

Die Villen sind derzeit ab 3 Millionen Euro bis zu 10 Millionen Euro zum Verkauf gelistet. Der finanzielle Erfolg des Mietprogramms für einzelne Eigentümer hängt von der saisonalen Nachfrage und der Verfügbarkeit der Villen im Mietprogramm ab.

Derzeit gibt es 20 fertiggestellte Villen vor Ort. Weitere 47 Villen (jede mit einem privaten Pool) sind für das Projekt geplant. Die Villen werden zwischen vier und sieben Schlafzimmern umfassen und auf großzügigen Grundstücken errichtet.