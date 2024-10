Für das Jubiläumsturniers vom 21. bis 24. November 2024 auf Mallorca ist es noch eine Weile hin. Im Jubiläumsjahr soll die Mallorca Golf Trophy nicht nur ein ganz besonderer Event werden. Man will das Konzept auf die Lindner Hotels in Oberstaufen und Am Wiesensee übertragen. Wir wussten schon immer, dass die Golfturniere von Hotels was besonderes sind, weil sie auch die Kulinarik in den Vordergrund stellen! Als kleines Trostpflaster, wenn die Golftagesform nicht so optimal ist :-)

Das Programm steht: Welcome-Abend im wunderschönen Lindner Hotel Mallorca Portals Nous. Erster Turniertag im Club de Golf Alcanada. Tag zwei auf dem Golf Son Gual. Anschließend Galadinner mit Siegerehrung im Hotel. Die Lindner Mallorca Golf Trophy genießt aus vielen Gründen den Ruf, der perfekte Rahmen für den Abschluss einer gelungenen Golf-Saison zu sein.

Das Lindner Hotel Am Wiesensee, das Lindner Hotel Mallorca Portals Nous und das Lindner Hotel Oberstaufen liegen unmittelbar an einem Golfplatz oder wenige Autominuten entfernt. Sie bieten neben vorbuchbaren Tee-Times zu reduzierten Green Fees auf eigenen und Partnerplätzen auch eigene Pro-Shops mit den Verleih von Golfschlägern. „Wir möchten mehr als ‚nur‘ beste Golf-Bedingungen bieten“, sagt Andrea Kunz, General Managerin des Lindner Hotel Am Wiesensee. „Wir möchten die Menschen über das Spielen zusammenbringen.“

Mehr zur Lindner Hotel Group

Insgesamt 34 Lindner Hotels gibt es in acht europäischen Ländern und in den USA. Sechs weitere Häuser sind in der Realisierung. Die LHG beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rechnet für 2024 mit einem Umsatz von rund 330 Millionen Euro.

Die Lindner Hotel Group betreibt vier starke Marken unter einem Dach. Lindner Hotels & Resorts und me and all hotels sind seit 2022 Teil von JdV by Hyatt. Durch den Anschluss stärkt das Unternehmen sein internationales Wachstum und ist gleichzeitig Teil des World of Hyatt – Bonusprogramms, das Gästen Zugang zu einem weltweiten Angebot an individuellen Erfahrungen bietet.

Durch die Übernahme von Häusern der 12.18. Hospitality Management betreibt die LHG nun auch außergewöhnliche Hotels und Resorts im Bereich der Ferienhotellerie und erweiterte ihr Markenportfolio um die Marken 7Pines Hotels & Resorts und L-Collection.

Das 7Pines Resort Ibiza, das 7Pines Resort Sardinia sowie SCHLOSS Roxburghe in Schottland sind Teil von Destination by Hyatt, einer Kollektion unabhängiger Hotels mit individuellem Design, die in Harmonie mit ihrer Umgebung stehen.

Arno Schwalie ist Vorstandsvorsitzender und CEO der Lindner Hotels AG, die 1973 vom Architekten Otto Lindner gegründet wurde und bis heute in Familienbesitz ist. Gemeinsam mit Stefanie Brandes (COO) und Frank Lindner (CTO) bildet er den Vorstand der Lindner Hotels AG.