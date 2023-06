LESETIPP

Im Nordosten von Spanien war PGA Catalunya (seit 2023 neuer Name 'Camiral') bis dato der HotSpot bei Barcelona für Golfer, welche auf der Suche nach einer Immobilie am Golfplatz waren. Wir haben Anfang Mai Infinitum besucht, welches so manches Neubauprojekt in Europa den Schatten stellt!