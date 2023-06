Vor 28 Jahren wurde ein Golf-Major im Großraum Los Angeles das letzte Mal ausgetragen. Sogar 75 Jahre ist es her, dass die Golf US Open in der Region überhaupt ausgetragen wurden. Zur 123. Auflage des Turniers ist der Los Angeles Country Club zum ersten Mal überhaupt Austragungsort eines Majors! Weltranglistenerste Scottie Scheffler, Titelverteidiger Matt Fitzpatrick, Jon Rahm, Rory McIlroy, Dustin Johnson und Brooks Koepka sind am Start. Neben Martin Kaymer, der bei den US Open 2014 seinen zweiten Major-Titel feierte wird genauso aufteen wie der 29-Jährige Frankfurter Yannik Paul, welcher nächste Woche in München bei der BMW International Open 2023 auch zu sehen ist!

Golf US Open Fakten

Seit seiner ersten Austragung im Jahr 1895 ist die U.S. Open der wichtigste Wettbewerb der United States Golf Association (USGA). Sie wird von allen Spielern – erfahrenen Profis und Amateuren, Legenden des Sports und Neulingen gleichermaßen – als Major angesehen. Die Meisterschaft hat für eine exklusive Gruppe von Rolex-Testimonees unvergessliche Triumphe gebracht, allen voran Jack Nicklaus, der den Rekord für die meisten Siege teilt und den begehrten U.S. Open-Pokal viermal in den Händen hielt (1962, 1967, 1972, 1980).

Rolex ist seit fast 60 Jahren eng mit dem Golfsport verbunden. Die Zusammenarbeit begann 1967, als Arnold Palmer der erste Golf-Testimonee der Marke wurde. Ihm schlossen sich enge Freunde und Mitglieder des „Big Three“ an, Jack Nicklaus und Gary Player.

Der Schweizer Uhrenhersteller hat enge Beziehungen zu Elite- und Nachwuchsspielern, den wichtigsten Profi-Touren und Verbänden sowie den besten Events im Kalender geschmiedet. Diese tief verwurzelte Unterstützung umfasst alle vier jährlichen Majors im Herrengolf, die den Höhepunkt der Leistung darstellen, einschließlich der U.S. Open, bei der Rolex seit 1980 offizieller Zeitnehmer ist.

Titelverteidiger Golf US Open 2023

In diesem Jahr wird Matt Fitzpatrick versuchen, seinen Titel zu verteidigen, nachdem er im vergangenen Jahr seinen ersten Major-Titel am Country Club in Brookline, Massachusetts, gewonnen hatte. Er will seinem Kollegen Testimonee Curtis Strange nacheifern, der 1988 und 1989 aufeinanderfolgende U.S. Open-Titel gewinnen konnte.

Im Vorfeld des diesjährigen Turniers sagte Matt Fitzpatrick: „Den U.S. Open im Juni 2022 auf demselben Platz zu gewinnen, auf dem ich 2013 die U.S. Amateur gewonnen habe, bedeutete mir alles. Ich freue mich sehr auf die U.S. Open in Los Angeles. Ich habe schon einmal am Los Angeles Country Club gespielt und fand es einen großartigen Golfplatz. Ich freue mich auf die Herausforderung, meinen Titel zu verteidigen. Hoffentlich spiele ich gut und werde der erste Engländer, der die U.S. Open verteidigt. Das wäre ein fantastischer Titel.“

Weitere erfolgreiche Profispieler bei den Golf US Open: Arnold Palmer (1960), Gary Player (1965), Tom Watson (1982), Tiger Woods (2000, 2002, 2008), Jordan Spieth (2015) oder Jon Rahm (2021).