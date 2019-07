CEO Golf Cup: Business-Gespräche und Glamour auf dem Golfplatz

Wenn sich über 80 CEO’s, Firmeninhaber und Privatiers in Straßlach zu einem Golfturnier einfinden, wird nicht nur Golf gespielt, sondern auf Augenhöhe über Geschäfte gesprochen. Seit zehn Jahren veranstaltet das Münchner Golfportal ‚ExklusivGolfen‘ das sportlichste Business-Event auf dem Golfplatz!

Ein Thema bestätigt seit Jahren: ‚Die besten Geschäftskontakte werden auf dem Golfplatz gemacht!‘ Diese Aussage bestätigen viele erfolgreiche Menschen. Zum Beispiel Warren Buffett oder Bill Gates, welche viele erfolgreiche Unternehmungen zwischen Fairway und Clubhaus zumindest angeschoben haben.

„Beeindruckt bin ich, wenn beim alljährlichen CEO Golf & Business Event Ideen für Projekte und Kooperationen entstehen, die tatsächlich auch verwirklicht werden“, beschreibt Mit-Gastgeber Jürgen Mayer die Idee des CEO Golf & Business Cup. Bei dem Invitation Only Event werden Flights selektiv zusammengestellt und konkretes Business enabled. ExklusivGolfen-Geschäftsführerin Yvonne Wirsing teete kein einziges Mal in den vergangenen zehn Jahren auf, da sie hinter den Kulissen die Fäden zieht. ‚Wenn man mit der Organisation beschäftigt ist, hat man keinen Kopf fürs Golfspiel. Dafür übergebe ich immer bei der Siegerehrung unsere schönen Preise. Wenn man dann in die glücklichen Gesichter schaut, ist es wunderbar‘, erklärt die Amateurgolferin.

Via App konnten die Teilnehmer untereinander connecten, ihr Profil vervollständigen oder andere CEO’s sogar direkt anschreiben. Eine Art Facebook – abgestimmt auf den Event und seine Teilnehmer. Exklusiv Golfen greift hier auf die Event-App der plazz AG zurück, einen Systemanbieter für Softwarelösungen.

‚Das geschlossene Netzwerk via Golf-App finde ich einen absoluten Mehrwert für jeden Teilnehmer‘, sagt Alexander von Cramm, welcher durch eine Verletzung leider selbst dieses Jahr nicht mitspielen konnte.

Was macht den CEO Golf Cup so besonders?

‚Mir gefällt der Spirit speziell von diesem Turnier, aber ich schätze in erster Linie auch die guten Gespräche mit Gleichgesinnten‘, sagt Mathias Valentin (CEO PACT Communication Group), welcher bereits das vierte Mal in Straßlach dabei war.

Doch ein Golfturnier von dieser Größe und mit diesem Niveau ist nur möglich durch exklusive Sponsoren. Samsonite, Ingolstadt Village, Der Öschberghof, Golf Globe sowie das Murnauer Hideaway und beliebtes Konferenz-Hotel ‚Alpenhof Murnau‘, welches für den kulinarischen Genuss während der Runde sorgte, ermöglichten diesen exklusiven Event.

Alpenhof-Chef Christian Bär teete gemeinsam mit S.K.H. Wolfgang von Bayern auf, ein Event-Stammgast, welcher nur einmal aus geschäftlichen Gründen dem Turnier fernbleiben musste.

‚Über zwei Drittel der Gäste sind bereits zum fünften Mal mit dabei. „Der Termin für das Folgejahr wird immer rechtzeitig notiert“, so Prinz Wolfgang von Bayern, der bei 9 von 10 Veranstaltungen mit dabei war.

Halfway für GenussGolfer

Unter den Gästen, welche mehr als 5 x bei dem Event dabei waren, winkte ein Vip Wing Gutschein der exklusivsten Lounge am Münchener Flughafen. Zum wiederholten Male hat Samsonite als Hauptsponsor ein Hole-in-One-Loch ausgelobt. Leider schaffte keiner den Kunst-Schuss, welcher mit einer Weltreise im Wert von 15.000 € belohnt worden wäre.

Golfturnier mit Glamourfaktor

Weitere Gäste: Hotel-Designer Carlo Rampazzi kam extra aus dem Tessin und schenkte spontan einen Einkaufsgutschein. Er designte Hotels auf der ganzen Welt (u.a. das Tschuggen in der Schweiz oder das Eden Roc). Er schwärmte vom tollen Spirit der Veranstaltung und den großartigen Gesprächen. Sein nächster Business-Termin: Launch der Blauen Stühle im Blauen Land.

Ski-Ass Michaela Gerg, Freiherr Terry von Bibra (Alibaba Group), Peter Dür (Lodenfrey), RA Dr. Wolfgang Seybold, Stefan Schwirtz (NetJets Deutschland), Clauds Feldt (Öschberghof), u.v.m. teeten mit auf. Einige Gäste kamen extra für die Abendveranstaltung, z.B. Dermatologin Dr. Tatiana von Bayern oder Andreas Orehounig (KJUS), denn als Startgeschenk gab es wie all die Jahre ein Outfit-Schmeichler von der Schweizer Firma.

Durch das Abendprogramm führte der Gastgeber Jürgen Mayer, CEO & Gesellschafter der plazz AG, Sängerin Koku alias Kokutekeleza Musebeni, welche vielen von ‚The Voice‘ bekannt ist. DJ Petko sorgte bis in die späten Abendstunden für den richtigen Sound.

Abendevent mit Preisen @ CEO Golf Cup by Exklusiv Golfen



Für alle Golfer winkten viele exklusive Preise. Neben den Sonderwertungen gab es einige Preise außerhalb der Reihe, welche wir aufgeführt haben. Dem Bruttosieger winkte ein Hotel-Gutschein – überreicht von Christian Bär vom Alpenhof Murnau.

Wie bei 80 Prozent der Golfturniere wurde auch bei der 10.ten Austragung des CEO Business Events in drei Handicap-Klassen die Preise ausgelobt. Die Gewinner erhielten einen exklusiven Samsonite-Koffer. Zweitplatzierte winkte eine Stretch-Weste aus der aktuellen Kollektion von Lasse Kjus. Für die Drittplatzierten gab es ein Körbchen von Feinkost Käfer.

Für ‚Nearest to the Pin‘ und ‚Longest Drive‘ erhielten die Gewinner jeweils eine Kerze aus der aktuellen Baobab-Kollektion. Die würzigen Aromen von Akazie und Myhrre in der Kerze MYKERINOS verbreiteten im Clubhaus einen Hauch Mystik.

Ein Event mit vielen Sonderpreisen

Da das Golfportal ExklusivGolfen als Schwesterportal von ExklusivMünchen dieses Mal gemeinsam Jubiläum feierte, wurden einige Spezialpreise als sonst ausgelobt. So gab es via Businesskarten-Lotterie einen Einkaufsgutschein über 500 € vom Ingolstadt Village. Iris Kiefer vom Marketing übergab den Preis.