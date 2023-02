Während des Münchner Traditionsevents im September 2022 im Münchener Golfclub gab es einige ‚on the course‘-Besonderheiten. So stellte zum Beispiel das Münchner Familienunternehmen DJE Kapital AG die Frage: Wo steht der DAX am Ende des Jahres? Alle ‚CEO Golf Cup‘-Teilnehmer gaben ihren Tipp ab. Die Überraschung Anfang 2023: Zwei Teilnehmer trafen mit ihrer Antwort ins Schwarze!

Zum ersten Mal begleitete das renommierte Familienunternehmen den CEO Golf- und Business-Event, welcher 2022 im September stattfand. ‚Wetter und DAX waren an diesem Tag in der ‚Moll-Stimmung‘. Wir bei der DJE Kapital AG würden sogar sagen, fast am Tiefpunkt und trotzdem haben alle mit Zuversicht und Sportlergeist mitgemacht und sogar den DAX mit Optimismus bewertet!‘, leitete Petra Ruffini die Preisvergabe ein.

Punktgenau beim DAX-Stand

Beide Amateurgolfer prognostizierten einen Dax-Stand von 13.900 Punkten und lagen damit goldrichtig. Doch von den beiden Gewinnern konnte erst einmal nur Helge Schöngarth seinen Gewinn persönlich abholen. Durch eine geschäftliche Auslandsreise wird Thomas Riegel zu einem späteren Zeitpunkt seinen Goldbarren in Empfang nehmen.

‚Gold gehört seit ewigen Zeiten zu unserer Anlagestrategie und ist ein realer Wert, dass es nahe lag, als Preis einen Goldbarren zu überreichen‘, sagte Christian Janas, Leiter der Vermögensverwaltung. „Eine bleibende und emotionale Erinnerung an ein wunderbares Event“, sagte Herr Schöngarth.

Auch 2023 wird das Familienunternehmen DJE Kapital AG beim CEO Golf Cup Businessevent (Zum Termin!) als Partner mit dabei sein.