Golf aktuell: World Champions Cup Debüt Dezember 2023 in Florida

Die besten Spieler der Welt, die Legenden des Golfsports, treten zum ersten internationalen Mannschaftsgolfwettbewerb dieser Art an. Das Turnier wird auf den amerikanischen Sendern ABC und ESPN übertragen. Es werden ein Team International, ein Team USA und ein Team Europe an drei Wettkampftagen gegeneinander antreten. Alles zum World Champions Cup Debüt!

Golf aktuell: Neues Team-Major

Ernie Els, der World Golf Hall of Fame, Jim Furyk, U.S. Open-Champion von 2003, und Darren Clarke, Open Championship-Sieger von 2011, fungieren beim ersten World Champions Cup als Spielführer für ihre Teams. Diese bestehen aus je sechs Spielern. Die Teilnehmer sind 50 Jahre und älter sowie Mitglieder der PGA TOUR Champions. Der siebenfache PGA-TOUR-Sieger und beliebte Golfkommentator Peter Jacobsen ist der Vorsitzende der Eröffnungsveranstaltung.

Der World Champions Cup soll als jährlich stattfindender, dreitägiger Matchplay-Wettbewerb etabliert werden, den drei Mannschaften in Neun-Loch-Matches in Team- und Einzelformaten austragen. Für jedes gewonnene Loch gibt es Punkte. Das Team mit der höchsten Punktzahl wird zum Champion gekürt.

„Dies ist ein aufregender Tag für Golf-Fans in aller Welt. Der World Champions Cup wird zum größten Team Major auf dem weltweiten Golfkalender. Und wird neben dem Ryder Cup, dem Presidents Cup und dem Solheim Cup zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen des Golfsports gehören“, so Charles N. Besser, Chairman und CEO von Intersport.

„Das Intersport-Team hat unermüdlich daran gearbeitet, diesen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Der World Champions Cup verkörpert den Kern von Intersport, Veranstaltungen zu schaffen, die Jahrzehnte überdauern und den Fans einzigartige Erlebnisse bieten. Wir freuen uns, den größten Rivalen des Golfsports im Dezember eine Bühne zu geben.“

Diese Veranstaltung fügt sich in die Tradition des professionellen Golfsports in der Region Sarasota/Bradenton, zu der auch das American Express Invitational der PGA TOUR Champions (1996-2000) und das LECOM Suncoast Classic der Korn Ferry Tour gehören.

Bradenton Gulf Islands, die Region Bradenton, Anna Maria Island und Longboat Key, liegt an der Westküste Floridas zwischen Saint Petersburg und Sarasota. Die sonnenverwöhnte Region grenzt im Norden an Tampa Bay und im Westen an den Golf von Mexiko. Das milde Klima, die kilometerlangen Sandstrände und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten machen Bradenton Gulf Islands zu einem facettenreichen Ganzjahres-Reiseziel. Mehr über das Island!