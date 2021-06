Wer mal einen Porsche spielen will: Golfplatz Alcanada

Danke Hans-Peter Porsche eröffnete 2003 im Nordosten Mallorcas der schönste der 18-Loch-Insel-Golfplätze! Golfplatz Alcanada hat seine Fairways auf einem Fleckchen Erde. Dieses Land erwarb der Sohn von Ferdinand Porsche 1988. Selbst Golfspieler – seiner Zeit Handicap 4 – verfolgte er die Vision eines Top-Golfplatzes. „Gut Ding will Weile haben“, denn zehn Jahre dauerte es bis die Golfplatzarbeiten in der Bucht von Alcanada begannen.

Porsche holte sich Stararchitekt Robert Trent Jones, welcher selbst seine Golfplatzarchitektur als heroisch bezeichnete. Lange und zahlreiche Tees, im Landebereich von Bunkern, eingerahmte Fairways und große Grüns mit klar abgesetzten Quadranten, welche große Bunker mit unregelmäßigen Umrissen begrenzen. Plätze wie Bellerive bei St.Louis, Peachtree Golf Club bei Atlanta, Spyglass Hill auf der Halbinsel Monterey oder Mauna Kea, auf den Lavafeldern von Hawai baute er wie in Europa Valderrama und Sotogrande an der Costa del Sol, Troia in Portugal, Pevero an der Costa Smeralda und El Rincon bei Bogota.

Hans-Peter Porsche fand seinen Rückzugsort

Er war perfekt für die Golfplatz-Vision von Hans-Peter Porsche, doch Robert Trent Jones verstarb während der ersten Bauphase, so daß sein Sohn Trent Jr. seine Arbeit vollenden mußte. Zum Glück für den Platz, denn Trent Jr. legte bei seinen Golfplätzen wie an der Spanish Bay auf der Halbinsel Monterey Wert auf die Vereinigung der Dramatik des Spiels mit der Schönheit der Natur. Ergebnis: Ein anspruchsvoller Platz. 16 Löcher mit Meerblick und eine wundervolle Aussicht auf den Leuchtturm von Alcanada, einer kleinen Insel, welcher der Bucht vorgelagert ist.

Der alte Baumbestand und auch die alte Finca wurde als Clubhaus erhalten und Inselbewohner nennen den Golfplatz liebevoll den Porsche-Platz. Dies liegt wohl auch daran, daß man sich hier 18-Loch mit Porsche Cayennes als Golfcars fortbewegen kann. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 24km/h wurden die Vehikel auf der Porsche-Teststrecke in Weissach getestet. Mit 7,70 m Länge und 1,25 m Breite. Diese wurden eigens für Hans-Peter Porsches Golfplatz entwickelt.

Seitlich am Club-Restaurant befindet sich versteckt ein Wohnungseingang. Am Briefkasten steht HP. Hier kann jetzt jeder 1 zu 1 zusammen zählen.

Hier kommt man sportlich eben voll und ganz auf seine Kosten. Golfplatz Alcanada, Carretera del Faro s/n, 07410 Puerto del Alcudia, Mallorca, Spanien, Tel.: +34/971/549560

Insgesamt gibt es 20 18-Loch-Golfplätze auf der Insel, was sich auch nicht mehr ändern wird, denn wegen Wasserknappheit wurde der Golfplatzbau für neue Golfcourses verboten.