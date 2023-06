Titleist Brand Ambassador Wyndham Clark aus Denver hat sich mit einer souveränen Leistung vom Tee bis zum Grün im Los Angeles Country Club in die Geschichtsbücher eingetragen. Seinen ersten Major-Titel holte sich der 29 Jahre alte Amerikaner mit einem Pro V1x-Golfball und Titleist-Equipment. Wir haben ins Golfbag geschaut:

Die Statistik zeigt, dass viele Amateurgolfer nach einem Masters immer das Golfequipment spielen wollen, mit welchem der Sieger gewonnen hat. Im Fall von Wyndham Clark war es ein TSi3-Driver, dem T200 Utility.

Als Eisen spielte er ebenfalls Titleist, 620 CB-Eisen. Als Wdges kam Vokey Design SM9-Wedges zum Einsatz. Interessant ist, dass Wyndham Clark der einzige Spieler beim Turnier wae, der zweistellig unter Par blieb (10 unter) blieb.

Mit Runden von 64-67-69-70 gewann er mit einem Schlag Vorsprung und setzte sich gegen ein Trio von Major-Champions durch, darunter Scottie Scheffler und Titleist Brand Ambassador Cameron Smith, durch. Vor 42 Tagen konnte Wyndham Clark bei der Wells Fargo Championship seinen ersten PGA TOUR-Sieg überhaupt gewinnen. Er gewann mehr als fünf Schläge vom Tee (+5,44/2.) und fast vier Schläge (3,92/7.) um das Grün herum, während er das Feld bei Schlägen um das Grün herum in der Nähe des Lochs anführte (1, 75m), mehr als 1,25 m besser als der Durchschnitt des Feldes (3,06 m).

Im Golfbag des aktuellen Golf US Open Gewinner

Titleist Pro V1x Golfball

TSi3 9.0 Driver | Accra TZ Six ST 60 M5

T200 3 Eisen (utility build) | Mitsubishi Tensei AV Raw White 100HY X

620 CB 4-9 Eisen | True Temper Dynamic Gold X7

Vokey Design SM9 46.10F, 52.12F, 56.10S, WedgeWorks 60A Wedges | True Temper Dynamic Gold S400

Die längste Erfolgsgeschichte des Golfports

In der vergangenen Woche, als die U.S. Open erstmalig im Los Angeles Country Club stattfand, schlug die Mehrheit der Profigolfer mit einem Titleist ab und schrieb die Fortsetzung der längsten Erfolgsgeschichte des Golfsports von 75 aufeinanderfolgenden Jahren.

1949 erfolgte die erste offizielle Ballzählung der U.S. Open im Medinah Country Club. Es entschieden sich mehr Spieler für einen Titleist-Golfball als für jeden anderen. 32 (20%) der damals 159 Spieler schlugen mit einem Titleist-Golfball ab. Zum ersten Mal war Titleist bei der U.S. Open Championship der Golfball Nr. 1.

Im nächsten Dreivierteljahrhundert – von Oakmont über Olympic bis zu Pinehurst und Pebble Beach – waren Titleist-Golfbälle im Wettbewerb um die U.S.-Open-Trophäe und einen Platz in der Geschichte involviert.

Von den 156 Spielern im LACC spielten 106 (68%) einen Titleist Pro V1 oder Pro V1x. Das entspricht mehr als dem Fünffachen gegenüber dem nächsten Wettbewerber mit 21 (13%) Spielern (Darrell Survey). Titleist war gleichzeitig der meistgespielte Ball von mehr als 850 Amateuren und Professionals bei einem U.S. Open Qualifikationsturnier. 77% spielten einen Pro V1 oder Pro V1x.

Die Marke Titleist

Die Geschichte der Marke Titleist begann mit einer Vision von Phil Young, einem engagierten Amateurgolfer und Gummifabrikanten, dessen korrekt gespielter Putt das Ziel verfehlte, und der daraufhin seine Partie im New Bedford Country Club verlor.

In der Überzeugung, dass der Fehler bei seinem Golfball lag, bat Young seinen Golfkameraden, einen Arzt im nahe gelegenen St. Luke’s Hospital, den Ball zu röntgen. Die Aufnahme zeigte, dass der Gummikern tatsächlich nicht im Zentrum saß. Diese Entdeckung gab für Young den Ausschlag, selbst den qualitativ besten und leistungsstärksten Golfball der Welt entwickeln zu wollen. Einen Ball, der Golfspielern stets gleichbleibende Leistung bieten sollte, Ball für Ball. Nach drei Jahren Entwicklungszeit wurde 1935 der erste Titleist-Golfball vorgestellt.

In den 1940er Jahren präsentierte Acushnet seine Golfball-Demonstrationsmaschine, die eine Möglichkeit bot, Golfern die Leistung und Qualität des Balls zu zeigen. Die Maschine tourte unter der Leitung von Claude Hastings – Verkäufer, Ingenieur und Entertainer in einem – auf den Golfplätzen des Landes und warf Golfbälle aus einer Doppelpendelmaschine aus. Es zeigte sich der gleichmäßige Flug des Titleist gegenüber dem unregelmäßigen Ballflug der Mitbewerber-Golfbälle.

Bis 1945 gewannen die Titleist-Golfbälle bei Profi-Turnieren im ganzen Land immer mehr an Bedeutung. In den späten 1940er Jahren war Titleist bereits der meistgespielte Golfball auf den Winterturnieren in Kalifornien und Florida, was schließlich im bahnbrechenden Sieg bei den U.S. Open 1949 mündete.