Bugatti Residences: Erstes Projekt in Dubai’s Business Bay

Die Bugatti Residences by Binghatti – die ersten Bugatti-Residenzen der Welt – befinden sich in der prestigeträchtigen Business Bay in Dubai. Die ersten Residenzen von Bugatti (171 ‚Riviera Mansions‘ und 11 ‚Sky Mansion Penthouses‘) sind zudem mit einzigartigen luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein von der Riviera inspirierter Strand, ein privater Pool, ein Jacuzzi-Spa, ein Fitnessclub, ein Gourmetrestaurant, ein privater Parkservice, ein exklusiver Mitgliederclub und zwei Autolifte zwischen Garage und Penthouse.

Flair der Côte d’Azur mitten in Dubai

Unübertroffene Handwerkskunst und exquisite Oberflächen werden das Herzstück der für Bugatti Residences entworfenen Wohnbereiche bilden. Ganz klar, dass hier ein neuer Maßstab für Luxus entsteht. Die „Art de Vivre“ wird so für eine moderne Ära neu interpretiert und durch die DNA von Bugatti geprägt. Sowohl die Penthäuser als auch die Mansions verfügen über großzügige Wohnbereiche, die mit der erlesensten Auswahl an Materialien ausgestattet sind. Die Bugatti Residences zeichnen sich durch eine perfekte Kombination aus Komfort, Funktionalität und Eleganz aus, die Bugattis und Binghattis herausragende Expertise für Design widerspiegelt.

Bahnbrechendes Immobilienprojekt in Dubai

Beide Marken haben das unverwechselbare Flair der Côte d’Azur in jeden Aspekt der Entwicklung integriert. So wie Bugatti die Schönheit und Raffinesse des französischen Luxus in das Design seiner Supersportwagen übertragen hat, so bringt Bugatti Residences das Gefühl und die Atmosphäre der französischen Riviera in diese private Oase.

Der Immobilienentwickler Binghatti, geht sehr gerne Kooperationen mit Luxusmarken ein. Wie bei den Bugatti Residences mit der französischen Auto-Luxusmarke Bugatti kooperiert die Immobilienfirma aus Dubai für den höchsten Wohnturm der Welt mit der New Yorker Luxus-Schmuckmarke Jacob & Co.. Immobilien-Interessenten müssen vor Kauf ein Präqualifikationsverfahren durchlaufen. So ultra-exklusiv dürfte es auch bei den Bugatti Immobilien sein! Wer hier wohnt, partizipiert auch als Einwohner von Dubai von der Null-Steuer-Politik der Vereinigten Arabischen Emirate.

Amateurgolfer haben hier sowieso das Golfparadies direkt vor der Haustür, denn gleich drei exklusive Golfclubs befinden sich in der unmittelbaren Nähe von Dubai’s neuem Immobilienprojekt. Wer zum Beispiel im Jebel Ali Golf Resort (Kronjuwel der European Tour) absteigt, kann auch ohne HCP dort Golf spielen.