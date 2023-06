Luxus-Camping und Golf spielen am Gardasee

So wie Golfplätze um den Gardasee an den schönsten Orten liegen, so liegen auch die Plätze der Vereinigung Lago di Garda Camping an den reizvollsten Orten an den Ufern des Gardasees. Die Inhaber der Campingplätze und Feriendörfer von Lago di Garda Camping zwischen San Felice del Benaco am Südwestufer des Gardasees und dem Ort Garda am Ostufer des Sees haben in so gar nicht typische Campingplatz-Übernachtungen investiert. Glamping als Mischform aus Freilufturlaub und Luxus ist nicht neu, aber die Unterkünfte sind Luxus-Camping pur. Außerdem wurde viel in Nachhaltigkeit und Energieeffizienz investiert, sodass einige Plätze Umweltzertifikate wie Garda Green oder ISO 14001 erworben haben.

Golf spielen am Gardasee: Sieben geniale Golfplätze

Der Platz mit dem schön klingenden Namen Golf Bogliaco in der Gemeinde Toscolano Maderno ist ein historisch geprägter Platz. Bogliaco ist der drittälteste Golfplatz Italiens und wurde 1912 eröffnet. Gegründet wurde er von der Familie Beretta als 9-Loch-Platz. Mussolini funktionierte den Platz zur Flugzeuglandebahn um, die amerikanische Besatzung nutzte ihn als Baseballfeld und Anfang der 1950-er Jahre wurde er wieder zum Golfplatz. Mittlerweile hat Bogliaco 18 Löcher und fordert Präzession beim Spiel. Auf einer Höhe von etwa 100 Metern bietet er außerdem herrliche Ausblicke über den See.

Westufer Gardassee

Weiter am Westufer des Gardasees in der Provinz Brescia liegen drei anspruchsvolle Plätze mit jeweils 27 Löchern: Der Arzaga Golf Club in Calvagese, entworfen von Jack Nicklaus II und Gary Player. Der Chervò Golf Club in Pozzolengo von Kurt Rossknecht. Sowie der Garda Golf Country Club in Soiano del Lago, entworfen von Cotton, Pennick, Steel & Partners.

Ostufer Gardasee

Am Ostufer, das von den Gipfeln des Monte Baldo überragt wird, empfehlen sich unter anderem der Golf Club Paradiso del Garda in Peschiera del Garda mit 18 Löchern. Vom amerikanischen Architekten Jim Fazio entworfen hat dieser Platz mit gleich fünf Seen besonders große und wellige Grüns.

Der Golfplatz Ca‘ degli Ulivi in Marciaga di Costermano mit 18 Löchern liegt auf einer Anhöhe mit leicht hügeligem Gelände und wurde von Cotton, Pennick, Steel & Partners entworfen. Darüber hinaus gibt es noch den 9-Loch-Mirabello Kurs, der nicht nur für Anfänger, sondern auch für fortgeschrittene Golfspieler geeignet ist.

Etwas weiter vom See entfernt, in Sommacampagna, befindet sich der schönste Platz Venetiens, der Golf Club Verona. Er ist umgeben von Weinbergen, der alte Baumbestand macht diesen Platz noch reizvoller und das Clubhaus bildet den krönenden Anschluss eines Golftages.

Gardasee ist der größte See Italiens