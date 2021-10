Business Networking auf dem Golfcourse

Seit über zwölf Jahren konnte nach dem Lockdown der alljährliche Corporate Golf Event in München Straßlach wieder stattfinden.

Ohne Sponsoren wäre so ein Event mit Frühstück, exklusiver Halfway vom 5-Sterne-Hotel #AlpenhofMurnau, Startgeschenke von #IngolstadtVillage und #Kjus sowie tolle Preise von #VAHA, #RestaurantBerggericht, Koffer von #Samsonite oder Geschenkkörbchen von #FeinkostKäfer nicht möglich! #ChapmanFreeborn (u.a. LearJet-Charter) verwöhnte als Kölner Unternehmen die Golfer am Signature Hole vom Golfclub Straßlach mit einem Kölsch.

Als weiterer MobilPartner war Emil Frey Avalon Premium Cars mit dabei und zeigte die neuesten Range Rover- und Jaguar-Modelle auf dem Golfplatz. Nicht zu vergessen der Kanonenstart, wo die Amateurgolfer gleichzeitig zurückkommen und niemand damit lange Wartezeiten hat. Ein Dankeschön geht auch an unsere CEO-Golfgemeinde, denn auch heuer haben wieder viele Unternehmer unser Turnier an Geschäftspartner weiter empfohlen und so wächst von Jahr zu Jahr unser Golf-Circle. DANKE!

