Golf Podcast: In 100 Tagen zum Singlehandicapper

Golf Podcast, um schnell Golf zu lernen bzw. in 100 Tagen zum Singlehandicapper zu werden, wenn man das will! Als Grundlage für seinen Podcast bedient sich Radiojournalist und Hobbygolfer Thomas Ihm bei Golflegende Harry Vardon! Nach Vardon werden in den ersten 3 bis 6 Monaten alle Grundlagen für die Entwicklung zum guten Golf gelegt. Wer diesen Einstieg verpatzt, bleibt mittelmäßig.

Bis heute begleitet Golflegende Harry Vardon Golfer in aller Welt, auch wenn sie es meist nicht wissen. So wie er den Golfschläger hielt, halten auch wir ihn: mit überlappenden Fingern, genannt „Vardon-Griff“. Vardon entwickelte auch eine Unterrichtsmethode, die jedem Anfänger ein Handicap von 0 (oder mindestens ein einstelliges Handicap) eröffnet.

Vardon bester Spieler aller Zeiten

An der Wende vom 19. Zum 20. Jahrhundert gewann Harry Vardon u.a. sechs Mal die „Open Championship“ und einmal die „U.S. Open“. Auch in der Niederlage war er ein vollendeter Golfer und Gentleman. Davon erzählt ein Roman, der 2005 verfilmt wurde: „Das größte Spiel seines Lebens“.

Der Podcast achgolf präsentiert Vardons Klassiker „The Complete Golfer“ aus dem Jahr 1905. Erstmals in deutscher Übersetzung spricht Vardon darin von seiner Kindheit und wie er, ein Junge vom Land, die Schule schwänzte, um Golf zu lernen. Er gewährt intime Einblicke in seine Person, führt in die Geheimnisse von Golf ein und erweist sich dabei als brillanter Erzähler und Erklärer.

achgolf ist ein Podcast, der vom „Spirit of the Game“ erzählt, von Geschichte und Geschichten auch jenseits von Wettkampf und Handicap. Die Episoden gibt es u.a. bei Spotify, I-Tunes und podcast.de, sowie auf der Homepage http://ach.golf. Der Podcast ist ein Begleiter für alle, die etwa auf der Fahrt zum oder vom Spiel im Spiel bleiben wollen – und für die Golf mehr ist als nur ein Sport. Schon jetzt gibt es viele Stunden Audios von verschiedenen Autoren zu unterschiedlichsten Themen. Wir wünschen ‚Gutes Spiel‘!