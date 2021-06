Villa mieten am Golfplatz: Denver Clan Star Joan Collins auf Mallorca

Joan Collins gab den Startschuss für die neue Immobilie der Superlative (700 qm Wohnfläche auf einem 2.500 qm großen parkähnlichen Grundstück, 1 A Lage direkt am Golfplatz), welche ab sofort gemietet werden kann. Erster Übernachtungsgast: Joan Collins. Wir sprachen mit ihr über den perfekten (Insel)Urlaub, Reisen in Zeiten von Corona und ihr Jung-Geheimnis.

‚Die Villa ist wunderschön, ein wunderbarer Platz zum Verweilen. Sie hat einen großartigen Swimming-Pool, eine fabelhafte Küche und eine wunderschöne Aussicht‘, sagt Joan Collins über die Villa. Sie muss es wissen, denn sie selbst wohnt temporär in St. Tropez in einer Traumvilla. Während des Lockdowns zog sie sich mit ihrem Ehemann in ihre Villa an der Cote d’Azur zurück (Interview im HELLO-Magazin). Doch sie zählt lange zur Mallorca-Fangemeinde: „Ich kam schon als Teenager auf diese Insel, habe hier einen Film gedreht. Damals war Mallorca noch ganz anders als heute: es gab bei weitem nicht so viele Häuser und Hotels.“

Villa Remus im Denver-Clan-Style

Erst posierte Joan Collins auf der „Hollywood Treppe“ des Hauses und mit einem eigens für die Villa angefertigten kupferfarbenen Leoparden, dann in der 70qm Master-Suite mit begehbarem Kleiderschrank, finnischer Sauna, offenem Badezimmer und einer 25 qm großen Terrasse mit Blick auf den Golfplatz und die Berge… „Villa Remus ist ja ein bisschen Denver-Clan-Style: Luxuriös, aber nicht pompös, klassisch-elegant, herrschaftlich und beeindruckend. Insofern ist sie der perfekte Star-Gast heute.“, sagt Makler Remus, deren Immobilien-Videos auf YouTube ihn zum Internet-Star machen!

Was macht die Miet-Villa so besonders?

„Die Lage ist natürlich einzigartig: direkt am Golfplatz von Son Vida. Und es ist das erste Instagram Haus auf Mallorca. Ich habe das Haus im Herbst 2019 gekauft und von Anfang an meine Follower auf meinen Social Media Kanälen in die Renovierung miteinbezogen: Soll das Küchen-Design „Antica Roma“ oder „Louis Vuitton“ sein?

Welche Fassadenfarbe gefällt den Followern? Die Community hat sich für Louis Vuitton und bei der Fassade für Grau entschieden, was für eine Fassade ungewöhnlich ist, aber total edel aussieht.“

Und die Lage, Lage, Lage!! Neben dem 18-Loch-Golfplatz Son Vida, welcher zur Münchner Schörghuber Gruppe gehört, liegen zwei weitere Golfplätze in unmittelbarer Umgebung: Son Muntaner und Son Quint. Auf Mallorca gibt es insgesamt 20 18-Loch-Golfplätze.

Doch wie kam Joan Collins in das Haus von Marcel Remus? „Der Kontakt kam über das Netzwerk von Elton John zustande, bei dessen Charity-Events ich schon mehrfach zu Gast war“, erzählte er. Seit 1981 begeisterte Joan Collins in der Erfolgs-Serie „Der Denver-Clan“ in der zentralen Rolle der rachsüchtigen Intrigantin Alexis Colby das Publikum und wurde zu einem der bekanntesten TV-Stars der 80 Jahre. 88 Jahre zählt sie heute, kaum zu glauben, gerade erst am 23. Mai feierte sie Geburtstag.

„Joan Collins ist eine Grande Dame, eine echte Diva“, freute sich Hausherr und Gastgeber Marcel Remus. „Sie hat eine besondere Aura, die das ganze Haus hier mühelos ausfüllt. Ich freue mich, dass sie sofort zugesagt hat und heute hier ist. Ich muss gestehen, dass ich durchaus nervös war, denn so eine Lady hat man nicht jeden Tag zu Gast“, meinte er schmunzelnd.

Wie hält sich Joan Collins mit ihren 88 Jahren so fit?

Joan Collins: „Ich trainiere dreimal die Woche. Ich achte auf meine Ernährung, denn wir essen alle zu viel. Und ich gebe auf meine Haut acht. Ich habe einige fantastische Cremes, verrate aber jetzt nicht welche, denn ich bekomme kein Geld dafür…“, meinte sie lachend. Sie ist mit dem 32 Jahre jüngeren Percy Gibson verheiratet, der sie nach Mallorca begleitete. Im Oktober erscheint ihr Buch: ‘The Uncensored & Unapologetic Diaries of Joan Collins‘!

Der nächste Event von Makler Remus ist auch bereits in Planung: „Die „Remus Lifestyle Night“ soll am 5. August stattfinden. Im Vorjahr musste diese wegen Corona ausfallen.“

Text: Andrea Vodermayr