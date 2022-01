Ungarn ist bekannt für seine riesigen Vorräte an Thermalwasser. Nicht weit vom weltbekannten ungarischen Thermalsee Hévíz oder dem Balaton hat der ungarische Unternehmer Gábor Széles den Grundstein für das Zala Springs Golf Resort gelegt. Mit Meisterschaftsplatz von Robert Trent Jones Jr., Boutique-Hotel mit Spa und Immobilien direkt am Golfplatz. Eine Holistic Healthcare Klinik sowie ein eigener Thermalsee sind in Planung! Lang vor der Pandemie konzipiert dürfte der Unternehmer damit jetzt genau den Zeitgeist treffen!

Unternehmer und Amateurgolfer: Immer eine gute Kombi

Ein Golfer braucht nicht viel, um glücklich zu sein. So begann die Geschichte des Zala Springs Golf Resort bereits im Jahre 2014 mit der Eröffnung des 18-Loch Meisterschaftsplatzes Zala Springs. Auf dem Bild oben sieht man die vier Tee-Boxen von Loch 1.

Das Golfplatz-Design-Team von Robert Trent Jones Jr. hat ganze Arbeit geleistet. Sportliche Bahnen, mega Grüns und malerische Seen und Hügel des Zala-Tals wurden clever in die Bahnen integriert, welche teilweise der örtlichen Weinberge entlang verlaufen. Die Golf-Fairways laufen wie ein Schutzwall um das ganze Zala Springs Golf Resort Areal.

Zala Springs Golf Resort aus der Vogelperspektive

Was man auf dem Bild noch nicht sehen kann sind die Luxusvillen am See und am Golfplatz, sowie die Holistic Healthcare Klinik und der eigene Badesee.

Im Spa-Pool kann man jedoch bereits in Thermalwasser schwimmen. Ungarn besitzt riesige Vorräte von diesem gesundheitsfördernden Wasser. Nur 13 Km vom Zala Springs liegt Hévíz – das älteste und bekannteste Thermalbad Ungarns (12 Minuten Autofahrt). Bereits die Römer sollen hier vor 2.000 Jahren gebadet haben. Vor oder nach dem Golfspiel kann man im Hévíz Thermalsee durchaus eine Runde schwimmen. Die Wassertemperatur beträgt im Winter 23 bis 25 Grad. Im Sommer steigt diese bis auf 36 Grad.

Gerade wurde das Resort mit Golfplatz in die GOLF WORLD TOP 100 RESORTS CONTINENTAL EUROPE RANKINGS 2021 aufgenommen. Für Qualität und den Quäntchen Luxus ist man bereits mit Start eine Partnerschaft mit der renommierten Management-Agentur IMG eingegangen. Bereits in den 70er Jahren gegründet steht IMG für hohe internationale Standards und garantiert eine Anlage der Spitzenklasse. Mit ihrem Fachwissen haben sie auch dafür gesorgt, dass der Golfclub die weltweite Anerkennung erhält, die er verdient.

Außerdem ist Zala Springs Teil von IMG Prestige, einem Elite-Netzwerk von mehr als 200 führenden Golfclubs und Resorts auf der ganzen Welt. Jedes Mitglied genießt dadurch einen einzigartigen Zugang zu diesem globalen Netzwerk.

Auf dem Weg zum Luxus Golfresort im Zentrum Europas

Zala Springs Inhaber Gábor Széles teilt auf seiner eigenen Facebook-Seite gern die Zukunftsvision. Er hat viel in die Entwicklung des Zala-Tals im Westen Ungarn getätigt. So renovierte Széles auch das Batthyány Schlosshotel mit Herrenhaus, welches 1,8 km vom Clubhouse entfernt liegt. Hier kann man wunderbar Spazieren gehen und in der Hotelbar einen Absacker trinken. Die Infrastruktur gerade bei Neubauprojekten ist entscheidend.

Zudem gehört zu seiner Holding auch der Hévíz-Balaton International Airport – welcher nur zehn Auto-Minuten vom Zala Springs Golf Resort entfernt liegt. Der internationale Flughafen ist natürlich auch ein Schlüsselelement der Investition.

Immobilienprojekt zum Zala Springs Golf Resort

Die Apartments mit 1-3 Schlafzimmern oder die Studio Apartments als Service-Wohnungen direkt auf dem Golfplatz sind damit auch nicht weit vom Batthyány Schlosshotel. Als nächstes Projekt werden sukzessive die Villen entstehen. Hier darf man sich auf verschiedene Kategorien freuen.