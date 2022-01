PGA Tour-Golfplatz: Plantation Course im Kapalua Resort auf Hawaii

Saisonauftakt der US PGA Tour! Das Tournament of Champions auf Maui, bei dem nur die Turniersieger der Vorsaison startberechtigt sind geht in die nächste Runde! Seit 1953 wird das Tunier im Kapalua Resort, Maui, Hawaii ausgetragen. Die anwesenden Stars haben in der Regel ihre Familien mit auf Hawaii. Grund: dieses Golfresort als Austragungsort ist etwas ganz besonderes.

Die Schwierigkeit des Plantation Course besteht besonders im Umgang mit dem Wind! Der 7.411-Meter lange, Par-73-Kurs auf Hawaii hat extrem großzügige Fairways und extra große Greens. Dies war ein Muss, um den Platz für die Winde, welche normalerweise mit 15 bis 30 Meilen pro Stunde über den Platz wehen, bespielbar zu machen.

Allerdings haben auch jede Menge Hänge und ein welliges Fairway-Layout Einfluss auf den Golfball. Der Kurs wurde für die vorherrschenden Wind entworfen, die sogenannten ‚Trade Winde‘ aus dem Norden. Wenn der seltene Kona-Wind aus dem Süden über den Golfplatz weht, sollte man nicht abschlagen, denn dann werden die Löcher automatisch schwieriger. Ernie Els hält den Platzrekord mit 31 unter Par seit seinem Turniersieg im Jahre 2003. Stuart Appleby hält unter Golfpros die ‚rote Laterne‘ mit 8 unter Par – mittlerweile seit 2006.

Plantation Course Rekord und ‚rote‘ Laterne

Designed von Bill Coore und Ben Crenshaw, ist der ‚Plantation-Course‘ einer von drei Meisterschaftsplätzen, welche sich über Maui entfalten. Kapalua bedeutet übersetzt ‚Arme umarmen das Meer‘ und alle drei Championship-Golfplätze ‚The Bay Course‘, ‚The Plantation Course‘ und ‚The Village Course‘. Die hundert Jahre alten Norfolk Island Pines (Cook Pines), welches sich vom Strand über die Insel schlängeln, sehen märchenhaft aus und manchmal riecht es nach Ananas, weil es in der Nähe der Golfplätze eine aktive Ananas-Plantage gibt. Übrigens ist hier eine Ananas-Plantage für den Golfplatz gewichen.

The Plantation Course taucht in der Golfwoche immer in der Liste der America’s Best Modern Courses auf, weil 1995 das Kapalua-Resort die ‚Kapalua Natur und Gesellschaft‘ gründete, um verschiedene Umweltprogramme zu koordinieren. Der einzige Spieler welcher das Turnier der Champions fünfmal gewann ist Jack Nicklaus.

Kapalua Resort, 800 Kapalua Drive, Lahaina, Maui, Hawaii 96761, 800-KAPALUA, Tel. +1808 800 527 2582



Begehrte Immobilieninsel Hawaii

Wie die US-Presse berichtet will Amazon-Gründer Jeff Bezos für seine Eltern ein Penthouse im Hawaii Beach Ressort – Montage Kapalua Bay – kaufen. Der US-Milliardär hatte sich gerade selbst ein 78 Mio. Dollar-Anwesen auf Hawaii gekauft. Allerdings auf der anderen Seite, La Perouse Bay, ca. 1,5 Autostunden von Kapalua entfernt.