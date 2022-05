Golf BMW Open 2022: Nr. 14 der Golfwelt hat zugesagt

Beim traditionsreichsten Profigolfevent in Deutschland, welches BMW zum 33. Mal ausrichtet, geht es in diesem Jahr um insgesamt zwei Millionen Euro Preisgeld. Das macht die BMW International Open zum höchstdotierten deutschen Profigolfturnier. Ein hochkarätiges Spielerfeld um die Major-Champions Martin Kaymer (GER), Sergio García (ESP) und Louis Oosthuizen (RSA) haben sich angekündigt. Der US-Amerikaner Billy Horschel könnte allerdings ein Triple schaffen!

US-Amerikaner gibt sein Debüt in München

Billy Horschel (USA), derzeit 14. der Weltrangliste, wird erstmals in München am Start sein. Der FedExCup-Sieger des Jahres 2014 triumphierte bereits beim PGA TOUR Playoff-Event BMW Championship 2014 und dem Flagship-Event der DP World Tour, der BMW PGA Championship 2021. Mit einem Sieg in München könnte der 35-Jährige seine Sammlung begehrter BMW Titel komplettieren und mit einem Triple Geschichte schreiben.

Neben dem US-Amerikaner ist Rory McIlroy bis dato der einzige Spieler, der sowohl die BMW Championship (2012) als auch die BMW PGA Championship (2014) und damit zwei der drei aktuellen BMW Turniere im Herrengolf gewinnen konnte. Mit einem Sieg in München würde Horschel das historische „Triple“ gelingen.

Auf drei verschiedenen BMW Pokalen ist bislang nur der Name Miguel Ángel Jiménez graviert. Der legendäre Spanier hatte im Jahr 2008 bei der BMW PGA Championship sowie vier Jahre zuvor bei der BMW International Open und der BMW Asian Open, die 2008 letztmalig ausgespielt wurde, triumphiert.

Hochkarätiges Spielerfeld bei der Golf BMW Open 2022

Allerdings muss sich der US-Amerikaner bei Deutschlands Traditionsturnier einem hochkarätigen Spielerfeld um die Major-Champions Martin Kaymer (GER), Sergio García (ESP) und Louis Oosthuizen (RSA) stellen. Zudem werden die Ryder-Cup-Spieler Bernd Wiesberger (AUT) und Rafa Cabrera Bello (ESP), der amtierende „DP World Tour Rookie of the Year“ Matti Schmid (GER) sowie in Max Kieffer und Marcel Siem zwei weitere deutsche Top-Spieler abschlagen.

Viktor Hovland wird seinen Titel nicht verteidigen können. „Obwohl ich die BMW International Open 2021 sehr genossen habe und stolz bin, in so einem hochkarätigen Feld gewonnen zu haben, werde ich in diesem Jahr nicht antreten. Der Turnierkalender im Sommer 2022 ist gefüllt mit vielen großartigen Events, darunter die BMW International Open“, sagte der Norweger. „Ich habe mir für dieses Jahr einige Ziele gesetzt. Um meine beste Leistung abrufen zu können, habe ich meinen Kalender mit der nötigen Mischung aus Wettkampf und Pausen geplant. Leider passt die BMW International Open nicht in diesen Kalender. Aber ich werde in der Zukunft definitiv nach München und zur BMW International Open zurückkehren.”

Tages- und Dauerkarten sowie VIP-Tickets für den Fairway Club sind im Online-Ticketshop von BMW Golfsport erhältlich. Beim Pro-Am am Mittwoch, den 22. Juni, ist der Eintritt frei. Besucherinnen und Besucher müssen aber dennoch eine kostenlose und personalisierte Eintrittskarte im Ticketshop bestellen.