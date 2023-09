Den Golferspruch ‚Die besten Geschäfte macht man auf dem Golfplatz‘ hat sich der Amerikaner Paul Fireman zu Herzen genommen und 129 Millionen Dollar in die Hand genommen, um den teuersten Golfplatz der Welt zu bauen. 60 Millionen soll allein das Clubhaus gekostet haben, welches dem Opernhaus von Sydney angelehnt ist.

Als Gründer und Vorstand des amerikanischen Sportartikelhersteller Reebock führt Fireman neben seinem Eintrag in die Forbes-Liste für Reiche, bekannt als ‚World’s Richest People‘, auch die Hitliste „Die teuersten Golfplätze“ an. Im operativen Geschäft ist er nach wie vor tätig. Sein Grußwort zur BMW Championship 2027:

„Für den Liberty National Golf Club ist es eine große Ehre, Schauplatz der BMW Championship 2027 im Rahmen der FedExCup-Playoffs zu sein“, sagte Paul Fireman, Mitgründer des Liberty National Golf Club. „Wir freuen uns sehr darauf, die besten Golfer der Welt und die leidenschaftlichen Golffans im Liberty National vor der eindrucksvollen Kulisse der New Yorker Skyline zu begrüßen. Wir waren in der Vergangenheit Gastgeber von herausragenden Turnieren und sind überglücklich, dass nun die BMW Championship und weitere WGA-Turniere dazukommen.“

Der teuerste Golfplatz der Welt – aber warum?

Den Platz kann man nicht vergleichen mit Shadow Creek in Las Vegas, wo man als Tages-Greenfee seine 500 Dollar bezahlt. „Liberty National“ ist nicht geöffnet für einfache Greenfeespieler. Wer diesen Platz einmal spielen will, muß Mitglied im Club werden. Und die Clubmitgliedschaft liegt angeblich bei 500.000 Dollar. Wenn man die halbe Million auf 20 Jahre hoch rechnet und ca. 30 x 18-Loch spielt, kommt man auf ca. 835 Dollar pro Einzelrunde und damit bewegen wir uns wieder in der Liga von ‚Shado Creek‚. Einziger Haken: Nicht jeder kommt in den Club. Über die Website des Golfclubs kann man sich ein Formular herunter laden, welches man ausfüllt, faxt und wartet. Welche Voraussetzungen für einen Rückruf und eine Zusage zu Grunde gelegt werden, sind nicht öffentlich.

Member Club mit PGA-Standrads

Im Moment hat der Club 100 Members und Dan Fireman, Co-Gründer, Golfer und Sohn von Paul Fireman, erzählte einem Forbes-Reporter, daß auch ein paar Familienmitglieder der Gambinos seit Eröffnung des Platzes im Jahre 2006 hier spielen. Coppolas Film ‚Der Pate‘ beruhte auf der Geschichte von Carlo Gambino. Dies lässt vermuten, daß wahrscheinlich einige Familienmitglieder der New Yorker ‚upper class‘ im ‚Liberty National‘ ein und ausgehen. Wer würde nicht gern ca. 1000 Yards von der Lady Liberty Golf spielen?

Damit der Golfplatz die gewissen PGA-Standards erfüllte, wurde die Golf-Legende Tom Kite und der Golfplatzarchitekt Bob Cupp an Bord geholt. Tom Kite (Jahrgang 49) zählte zu den beständigsten und erfolgreichsten Golfern der PGA. Als erster hatte er die dritte Wedge im Bag und setzte offiziell auf Sportpsychologie.

Für viele war damals Fitness noch ein Fremdwort – heute fallen die Muskelpakete unterm Golfshirt auf. In den frühen 90ern begann er mit dem Golfplatz-Design und baute u.a. für Immobilien-Mogul Donald Trump den Trump International Golfplatz Puerto Rico.

Doch Liberty National war für Kite eine andere Herausforderung. In den 30ern standen hier Erdöl-Tanks, später Autowerkstätten und Autoschrottplätze, welche das Land kontaminierten. Eine Vielzahl von Umwelt-Einschränkungen, zahlreiche Genehmigungen, über 90 verschiedene Konzepte für die Fairways und nur zwei Fuß Höhenunterschied machten den Golfplatzarchitekten zu schaffen.

5.000 Bäume wurden gepflanzt und 5.200 Sprinkler bewässern die Fairways. 2009 fand hier das erste PGA-Turnier mit dem ‚The Barclays‘-Turnier statt.

Liberty National (7.413 yards, Par of 70)

100 Caven Point Road

Jersey City, NJ 07305

www.libertynationalgc.com