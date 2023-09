Die italienischen Schweiz ist immer eine Reise wert, aber besonders im Herbst gibt es einige Vorzüge. Das Tessin genießt ein vergleichbares mildes Klima in dieser Jahreszeit. Idealer könnten die Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten für Golfspielen oder Wandern gar nicht sein. In dieser Nebensaison gibt es definitiv weniger Touristen und damit auch Greenfeespieler und auch die Preise sind akzeptabler. Viel Abwechslung darf man auch für die Golfclub-Gastronomie erwarten, denn im Herbst ist alles reich an saisonalen Produkten wie Kastanien und Pilzen. Die vier schönsten Herbstwanderungen im Tessin mit den drei besten Tessiner Golfplätzen verbinden: Unsere Favoriten!

Seit diesem Jahr gibt es die digitale Vignette für die Schweiz

Wer in der Schweiz mit dem Auto unterwegs ist, braucht eine Vignette, welche seit 1985 von der Schweiz für die Finanzierung und Instandhaltung des Straßennetzes verwendet wird. Diese jährliche Gebühr ist unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der Autobahnen und Schnellstraßen zu bezahlen. Seit diesem Jahr geht das digital wie zum Beispiel über i-vignette.com. Jetzt muss man nicht extra an der letzten Raststätte vor der Grenze noch einmal rausfahren, um extra die Vignette zu kaufen.



Außerdem fallen die lästigen Aufkleber auf der Frontscheibe weg, was auch bei Miet- und Leasingfahrzeugen in die Karten spielt.

Die Vielfalt der Tessiner Regionen

Die drei Golfplätze im Tessin sind der Golfclub Patriziale Ascona, der Golfclub Lugano und der Golfclub Losone, welche im Radius von 60 Kilometern liegen. Je nach Ausgangspunkt haben wir die Entfernungen der Golfclubs zum jeweiligen Wanderziel angegeben!

Kastanienhaine, Steinhäuser und tibetischer Adrenalinkick

In Monte Carasso, nur wenige Kilometer von Bellinzona, der ‚nördlichsten der italienischen Städte‘ entfernt, startet diese familienfreundliche, vierstündige Wanderung in Richtung der tibetischen Brücke ‚Carasc‘. Der Weg führt vorbei an Weingütern, die zur Degustation des Tessiner Merlot einladen: Herbst – Erntezeit!

Ziel ist das mit dem Wakkerpreis des Schweizer Heimatschutzes ausgezeichnete Dörfchen Curzútt, in dessen Ortskern mit typischen Tessiner Steinhäusern das kleine Gasthaus zum Verweilen einlädt. Nur wenige Wanderminuten weiter liegt die kleine Kirche San Barnàrd mit ihren Fresken aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Die spektakulärer Aussicht auf das weite Tal des Ticino-Flusses kann nur noch vom Höhepunkt dieses Ausfluges getoppt werden. Es ist mit stolzen 270 Metern schliesslich der „Ponte tibetano“, eine der längsten Hängebrücken der Schweiz. Ihre Überquerung, 100 Meter hoch über einer tiefen Schlucht, begeistert gross und klein. Nebst herrlichen Aussichten und leuchtenden Herbstfarben ein erquickender Adrenalinkick!

Die ca.-Entfernungen zu den Golfclubs:

27 Km Golf Club Patriziale Ascona

23 km Golfplatz Losone

31 km Golf Club Lugano

Foliage-Zug im Land der hundert Täler

Das Centovalli, das „Land der hundert Täler“, verwandelt sich im Herbst in ein Universum an Schattierungen von Rot, Gelb und Orange. Von Mitte Oktober bis Mitte November bietet darum die Centovalli-Bahn mit ihrem ‚Treno del Foliage‘ unvergessliche Fahrten durch das in intensiven Herbstfarben entflammte Tal – eine Reise in den ‚Indian Summer‘ des Tessins! Auf dieser Panoramastrecke, die Domodossola im oberen Piemont mit Locarno am Lago Maggiore verbindet, geht es vorbei an in allen Farben leuchtenden Wäldern, über zahllose Brücken und durch spektakuläre Schluchten. An der Haltestelle Verdasio bringt eine kleine Seilbahn Ausflügler nach Rasa, eines der letzten autofreien Dörfer im Tessin und Ausgangspunkt der rund neun Kilometer langen Wanderung. Auf knapp 900 Metern gelegen, bietet der Ort einen herrlichen Blick auf das Centovalli. Von dort geht es über Terra Vecchia nach Bordei mit seinen liebevoll restaurierten Steinhäusern. Zurück führt ein steiler Weg nach Palagnedra. Dort lohnt der Blick in die Kirche San Michele mit ihren wertvollen Fresken, bevor es von der Haltestelle Palagnedra mit der Centovallibahn wieder nach Locarno geht.

Nach dieser Tagestour kann man am nächsten Tag wieder Golf spielen.

Die ca.-Entfernungen zu den Golfclubs:

17 km Golfplatz Losone

20 Km Golf Club Patriziale Ascona

66 km Golf Club Lugano

Mendrisiotto – rotes Gold, Welterbe und lombardische Kunst

Der Merlot-Wein spielt auf dieser Tour von der Laveggio-Ebene bis zu den Hängen des UNESCO-Welterbes des Monte San Giorgio eine Hauptrolle. Es geht durch nahezu alle Dörfer des westlichen Mendrisiotto: kleine Ortschaften mit ihren jahrhundertealten Traditionen. Kurzum eine äusserst reizvolle, aber recht lange, fordernde Tour, die jedoch dank des weitverzweigten Netzes an Wanderwegen auch in mehreren Etappen begangen werden kann. Ein absolutes Muss für Kunstinteressierte ist der Besuch in Rancate: Mit ihrer reichhaltigen ständigen Sammlung und interessanten Wechselausstellungen bildet die Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst den wichtigsten Studienort im Tessin für die lombardische und Tessiner Kunst von der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert. Sie befindet sich in den eindrucksvollen Räumen des alten Pfarrhauses.

Die ca.-Entfernungen zu den jeweiligen Golfclubs:

30 km Golf Club Lugano

66 Km Golf Club Patriziale Ascona

70 km Golfplatz Losone

Ob Golfspielen, Natur, Wanderung – der Urlaub dürfte schneller vorbei gehen als einen lieb ist. Übrigens gibt es über 4000 Wanderkilometer allein im Tessin. Mehr Inspiration kann man sich über die Tessiner Tourismus-Seite holen!