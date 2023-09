Nach drei Runden beim DP World Tour Event Omega European Masters schien es, als ob es die Woche von Matt Fitzpatrick werden würde. Der 29-Jährige hat bereits zwei European Masters-Titel gewonnen und es schien, als er am Sonntag mit zwei Schlägen Vorsprung es für sich entscheiden könnte. Bis Loch 15 hatte er einen Vorsprung von drei Schlägen! Doch Fitzpatrick bogeyte drei seiner letzten vier Löcher. Das kostete ihn sogar den zweiten Platz! Doch mehr über den Sieger Lidvig Aberg, welcher jetzt sogar zum Ryder Cup eine Einladung von Luke Donald bekommen könnte :-)

Die Woche startete mit keinem guten Wetter in Crans Montana. Sogar das beliebte ProAm, welches zu jedem Profiturnier gehört musste abgesagt werden. Nach dem Mittwoch war dann das schlechte Wetter gebannt, obwohl bereits Schnee auf den Schweizer Bergen zu sehen war.

Im Golf ist alles möglich: Schlußsport auf den letzten vier Löchern!

Es ist der erste Sieg von Ludvig Aberg auf der DP World Tour. Erst im Juni wurde er Profigolfer, nachdem er sich bereits in den College-Rängen an der Texas Tech einen Namen gemacht und die Spitzenposition im World Amateur Golf Ranking erreicht hatte.

Aberg sicherte sich seine PGA Tour-Karte, indem er den ersten Platz im PGA Tour University Ranking belegte. Sein Debüt als Profi Golfer gab er bei der RBC Canadian Open. Sein bestes Ergebnis war bis dato auf der PGA Tour ein geteilter vierter Platz bei der John Deere Classic. Zudem erreichte er letzte Woche beim Czech Masters auf der DP World Tour ebenfalls den vierten Platz.

Niemand hatte mit einem späten Schlussspurt des 23-jährigen Schweden Ludvig Aberg gerechnet, der auf seinen letzten fünf Löchern vier Birdies erzielte. Mit dem Ergebnis, mit einer Runde von sechs unter Par (64) das Omega Masters für sich zu entscheiden!

Abergs Gesamtergebnis von 19 unter Par reichte für einen Vorsprung von zwei Schlägen vor seinem Landsmann Alexander Bjork und drei Schlägen vor Fitzpatrick aus. Mit diesem Sieg rückt Aberg nun ins Gespräch, als Captain’s Pick für das Team Europa im Ryder Cup in Betracht gezogen zu werden, obwohl er noch nie an einem Major-Turnier teilgenommen hat! Von Ryder Cupo Captain Luke Donald wird erwartet, dass er heute bekannt gibt, wer in Italien dabei sein wird.