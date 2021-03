Golfresort Achental holt sich Münchner Sternekoch

Für das Münchner Lokal ‚Les Deux‘ im Schäfflerhof erkochte Edip Sigl letztes Jahr Michelin-Stern Nr. 2. Umso überrascht war die Gourmetgemeinde als er im Dezember 2020 überraschend sein Kochzepter übergab. Alle rätselten, wohin er wohl gehen würde? Jetzt ist es offiziell, dass der Sternekoch von der Isar an den Chiemsee wechselt! Ab Mai 2021 wird er im Resort „Das Achental“ das kulinarische Zepter übernehmen und mit dem Gourmetrestaurant ES:SENZ neue Maßstäbe setzen. Im Moment ist sein neues Reich noch eine Baustelle!

Im Namen „ES:SENZ“ stecken nicht nur die Initialen des neuen Küchenchefs, sondern auch sein Versprechen: „Wir konzentrieren uns bei jedem Gericht auf das Wesentliche“, so Edip Sigl. Ein nachhaltiger, respektvoller Umgang mit den Produkten und eine enge Zusammenarbeit mit den Produzenten der Region stehen dabei im Mittelpunkt der Philosophie. „Unsere Gäste erleben bei uns die Essenz des Chiemgaus. Hinter jedem einzelnen Gericht steht eine Geschichte, dessen Erzählung auf dem Teller ihren Höhepunkt findet. Doch die Reise beginnt bereits im Zusammenspiel mit den Herstellern und bei der Auswahl der Produkte. Wir können es kaum erwarten, unseren Gästen unsere Geschichten zu erzählen“, so Sigl selbst.

Wie wird die Sterneküche im Golfresort Achental ausschauen?

Edip Sigl blickt im Alter von 35 Jahren bereits auf eine eindrucksvolle Karriere in der Sternegastronomie zurück. Zuletzt war er in München im Les Deux tätig, wo Sigl 2019 zum Küchenchef aufstieg. Unter seiner Regie wurde das Restaurant 2019 erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet – 2020 folgte der zweite Stern. Nachhaltig geprägt wurde seine Art zu kochen aber nicht nur durch seine Aufenthalte in den besten Restaurants des Landes. Inspiriert hat ihn zudem seine Weltreise im Jahr 2012, von der er unzählige Einblicke und kulinarische Erlebnisse aus aller Welt mitgebracht hat.

„Wir sind begeistert von Edip Sigl und freuen uns, mit ihm und dem Restaurant ES:SENZ neue Maßstäbe für die gesamte Region und darüber hinaus zu setzen“, so Dieter Müller, Eigentümer des Achental Resorts und der Motel One Hotel-Gruppe. „Wir unterstreichen damit auch unseren Anspruch, eines der besten Resorts Bayerns zu werden und freuen uns auf einen fantastischen Neuanfang mit ihm und unserem ganzen Team. Unsere Gäste können bei uns den Chiemgau nicht nur erleben, sondern dank Edip Sigl bald auch schmecken.“

Edip Sigl selbst hat natürlich jetzt vor, mit dem Golfplatz direkt vor der Nase sozusagen mal ein paar Bälle zu schlagen :-) Bisher hat der Familienvater aber noch nicht Golf gespielt.