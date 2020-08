Royal Troon Golf Club und 50 weitere Golfplätze in der Region

In dieser Woche versammeln sich die besten Golferinnen der Welt zur AIG Women’s Open, einem der fünf Majors, in der Grafschaft Ayrshire auf dem Championship Course des Royal Troon Golf Clubs. Ihre männlichen Kollegen trugen auf diesem grandiosen Links Course an der schottischen Westküste ihre Open Championship, außerhalb des Vereinigten Königreichs besser bekannt als British Open, bereits zehn Mal aus, zuletzt 2016. In der Region gibt es 50 weitere Golfplätze. Wir stellen Euch hier kurz die prominentesten Plätze vor!

In der Region, die dank der Open-Plätze von Prestwick, wo 1860 die Geschichte des modernen Turniergolfs begann, Turnberry und Troon weltberühmt ist, gibt es fast 50 Plätze. Vorzügliche Links Courses wie die Dundonald Links, Austragungsort der Scottish Open der European und der Ladies European Tour, Barassie Links und Irvine Bogside sind längst kein Geheimtipp mehr. Diese drei Plätze haben sich zusammengetan und bieten mit der Ayrshire Links Experience, die Möglichkeit diese drei Linksplätze zu einem Sonderpreis zu spielen.

Kleinstadt Troon mit drei öffentlichen Golfplätzen

Die Kleinstadt Troon (rund 15.000 Einwohner) verfügt über drei öffentliche Plätze, um die sie viele Städte beneiden, die Troon Links. Sie liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Royal Troon. Obwohl der Darley Course mit 6.301 Yards (5.762 m) bei Par 71 nach modernen Standards nicht als sonderlich lang gilt, ist dieser traditionelle Links Course selbst für gute Golfer ein echter Test.

Lochgreen bietet eine einzigartige Mischung aus Links- und Parkland Course. Obwohl dieser Platz mit 6.822 Yards (6.228 m) bei Par 74 der längste der drei Plätze ist, wird er von durchschnittlichen Golfern am meisten geschätzt. Aber auch dieser Platz ist von den Championship Tees ein echter Test, wie die Golflegende Jack Nicklaus bezeugen kann. Der mittlerweile 80 Jahre alte Amerikaner spielte bei der Qualifikation für die British Open 1962 eine 82 und dann eine 68. Damit qualifizierte er sich erstmals für die British Open.

Troon Links Experience

Ideal für Anfänger und hohe Handicaps ist der Fullarton Course, der bei Par 64 nur 4.867 Yards (4.450 m) misst und nur ein Loch aufweist, das länger als 400 Yards (366 m) ist. Gute Golfer können auf diesem Platz an ihrer Präzison und Distanzkontrolle arbeiten, zumal man die 18 Löcher von Fullarton in weniger als drei Stunden absolviert. Aber jetzt kommt der Clou: Mit der Troon Links Experience kann man alle drei Courses für 65 Pfund (ca. € 73) spielen. Oder man wählt die Mini Experience und wählt zwei der drei Plätze aus – für nur 45 Pfund (ca. € 50).

Das Augusta von Ayrshire

Auch wer Abwechslung von Links Golf, der ursprünglichen Form des Golfspiels, sucht, findet in Ayrshire genügend Möglichkeiten auf vorzüglichen Parkland Courses zu spielen – und das noch zu ausgesprochen günstigen Greenfees. Der Largs Golf Club bietet nicht nur herrliche Ausblicke auf den Firth of Clyde, sondern wird von den Einheimischen liebevoll als das Augusta von Ayrshire bezeichnet. Die Grüns sind glatt wie Seide und Azaleen-Büsche rahmen die Fairways ein, mit einem Greenfee von 49 Pfund (ca. € 55) ein echtes Schnäppchen.

Doch es geht noch günstiger: Den Rowallan Castle Golf Club in Kilmaurs (rund 30 km südlich von Glasgow gelegen), der 2008 nach dem Entwurf des schottischen Weltklasseprofis Colin Montgomerie eröffnete, kann man wochentags für 25 Pfund (ca. € 28) und am Wochenende für 30 Pfund (ca. € 33) spielen. Montgomerie baute noch ein Par-3-Loch, damit nach Gleichstand im Lochspiel das Match entschieden werden kann. Gleich zwei alte Schlösser, das Old und das New Castle, bilden eine eindrucksvolle Kulisse für eine Runde Golf.

Beste kleine Hotel in Schottland

Nicht nur was die Greenfees angeht, auch bei den Unterkünften bietet Ayrshire schöne und günstige Hotels. Das Old Loans Inn hat den Scottish Tourism Award für das beste kleine Hotel in Schottland von 2017 bis 2019 drei Mal in Folge gewonnen. Das South Beach Hotel in Troon gehört und wird geführt von Stewart Watt. Der Eigentümer dieses traditionellen Strandhotels ist Mitglied in Royal Troon. Ab und an nimmt er einen Gast auf eine Runde in seinem Club mit.

Auch an „19. Löchern“ oder Pubs mangelt es in dieser Region nicht. Der Red Lion in Prestwick war in den Jahren von 1851 bis 1864 als Old Tom Morris im Prestwick Golf Club als Greenkeeper und Professional arbeitete, der Lieblingspub dieser Golflegende. Im Golf Inn in Prestwick trafen sich 1860 die acht Teilnehmer der ersten Open Championship regelmäßig zum Lunch. Ayrshire bietet eben alles, was das Golfherz begehrt!