Auf der einen Seite das imposante Castello, im Süden das Hochplateau Volterras garantieren Traum-Blicke! In den Abendstunden hat man atemberaubende Sonnenuntergänge, welche die Landschaft in das für die Toskana typische Licht tauchen. Hier einmal Golf zu spielen ist ein MUSS. 2007 war das Resort mit Ferienimmobilien, Hotel, Restaurant und Golfcourse die Vision vom damaligen TUI-Chef Michael Frenzel. Viele internationale Kunden haben hier eine Ferienimmobilie gekauft. Was der neue Investor mit dem Resort vorhat, ist noch unklar. Die Incorp Holdings B.V. aus den Niederlanden, welche der Familie des indonesischen Milliardärs Sri Prakash Lohia gehört, soll jedenfalls Ende September von der TUI komplett übergeben werden.

27-Loch Golfcourse Castelfalfi

Der 27-Loch-Golfplatz zählt schon kurz nach Opening zu den besten Golfplätzen Italiens. Der 27-Loch-Golfplatz Castelfalfi wird als einer der schönsten der Toskana gehandelt. Auf Grund seiner Eigenheiten beim Verlauf zählt er zu den anspruchvollsten Plätzen Italiens. Mit Hilfe moderner Wasserspeicher und Aufbereitungsanlagen leuchten die Fairways selbst im trockensten Sommer in satten Grüntönen. Seitliches und frontales Wasser sind eine schöne Herausforderung für Spieler aller Übungsstufen. Für die Platz-Neugestaltung wurde der Landschafts- und Golfplatzarchitekt Rainer Preißmann (Präsident des European Institute of Golf Course Architects) gemeinsam mit seinem Kollegen Wilfried Moroder engagiert.

Wir sprachen mit dem dt. Golfplatzarchitekten Rainer Preißmann, welcher für die Neugestaltung des Platzes verantwortlich war.

Welche Herausforderungen sahen Sie in der Sanierung des Platzes?

Rainer Preißmann: ‚Wir hatten den klaren Auftrag, den Mountain Course als etwas Besonderes zu gestalten, als den ‚Flagship Course‘, der als attraktiver Golfplatz die Golfspieler einlädt, sich immer wieder mit Spaß an dem Platz messen zu wollen. Dazu kam der Ehrgeiz, die Vielfalt der Landschaft, zu der auch die Zypressenalleen und -reihen als Relikt der römischen Landvermessung zählen, so in die Golfanlage zu integrieren, dass der Eindruck entstand, es handelt sich um eine gewachsene Kulturlandschaft, in der zufällig auch ein paar Golfbahnen zum Spiel einladen.‘

Wir war der Zustand des Golf-Platzes vor der Sanierung?

Rainer Preißmann: ‚Kollege Mancinelli, der 20 Jahre vor uns tätig war, hatte einen für seine Zeit veritablen Golfcourse geschaffen, der uns in Teilbereichen eine hervorragende Ausgangsbasis für die Kreation eindrucksvoller Golfbahnen hinterlassen hat. Leider war der Vorbesitzer nicht in der Lage, den ursprünglichen Qualitätszustand zu erhalten, so dass wir 2006 einen Golfplatz in einem pflegetechnisch vernachlässigten Zustand mit einem maroden Bewässerungssystem angetroffen haben.‘

Was waren Ihre wichtigsten baulichen Veränderungen?

Rainer Preißmann: ‚Wir hatten den Anspruch, unsere eigene Designsprache durchgängig nach Fertigstellung wieder zu finden und wollten keinen Gestaltungsbruch riskieren. Daher musste das gesamte Gelände, also auch die Bereiche, wo wir uns auf ehemaligen Spielbahnen bewegt haben, komplett überarbeitet werden. Erschwerend kam dabei hinzu, dass wir kein Grundwasser für die Beregnung nutzen durften und bei allen gestalterischen Überlegungen das Thema Oberflächenwasserführung und Wasserbevorratung einen hohen Stellenwert einnahm. Dieses führte dann zu einer Vielzahl an Gewässern auf beiden Golfplätzen.‘

Was zeichnet Ihrer Meinung nach einen guten Golfplatz aus? Welches sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Aspekte einer gelungenen Golfplatzarchitektur?

Rainer Preißmann: ‚Aus unserer Sicht sind das eindeutig zwei Aspekte. Erstens: Passt der Golfplatz in die Landschaft? Und zweitens: Bringt der Golfplatz möglichst Vielen einen messbaren Mehrwert? Und der sieht sicherlich aus der Sicht eines Betreibers anders aus, als aus Sicht des Golfers oder der Kommune.

Wenn es um den Bau eines Golfplatzes geht, erfordert es eine präzise Analyse der örtlichen Gegebenheiten zusammen mit einer detailgetreuen Planung. Verwirklicht werden muss der Golfplatz in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und vertrauenswürdigen Bauunternehmen.

Wenn Sie auf das Design eines Golfplatzes Bezug nehmen, ist der wichtigste Aspekt ein Filetstück, wie beispielsweise Castelfalfi, zu bekommen. Jeder Golfplatzarchitekt muss einen Zugang zur bestehenden Landschaft finden und sie in ihren Eigenheiten mit all seinen Sinnen verstehen. Darüber hinaus ist es gut einen Kunden zu haben, der unsere außergewöhnlichen Wege der Golfplatzgestaltung mitgeht.‘

Gibt es einen aktuellen Trend im Golfplatzbau? Wurde vor zehn bis 20 Jahren noch anders gebaut?

Rainer Preißmann: ‚Während unsere ersten Plätze – meist dem ökonomisch machbaren geschuldet – eher dem Minimaldesign mit nur geringen Veränderungen an der Landschaft zuzurechnen waren, hat es zeitgleich in den USA und den Ländern, wo der Golfplatz eher als Vehikel zum Verkauf der Immobilien dienen musste, viel aufwändiger gebaute Plätze gegeben. Mit dem Zusammenbruch der Immobilienwirtschaft hat es selbst in den Staaten eine Rückbesinnung zum ökonomisch und mittlerweile auch ökologisch vertretbaren gegeben und es wird wieder mit viel mehr Augenmaß geplant und gebaut. In Europa geht der Trend ganz eindeutig zu Projekten, bei denen wie in Castelfalfi das Thema Nachhaltigkeit bei der Projektentwicklung, dem Planungs- und Bauprozess und im Betrieb nicht mehr weg zu denken ist.‘

Was ist Ihre Lieblingsbahn bzw. Ihr liebster Abschlag auf dem Mountain Course und warum?

Rainer Preißmann: ‚Meine Lieblingsbahn auf dem Mountain Course ist ohne jeden Zweifel die Bahn 9, die als Par 3 177 Meter ‚downhill‘ auf ein fast 50 Meter tiefer liegendes Grün gespielt werden muss. Entscheidend ist für mich dabei nicht, dass es sich um ein besonders strategisches Loch handelt. Es ist schon beeindruckend, wenn man auf dem Back Tee steht und den grandiosen Ausblick auf die Golflandschaft darunter und dem Borgo mit dem Burgfried gegenüber genießen darf.‘

Ist der Mountain Course des Toscana Resort Castelfalfi auch was für Golfanfänger?

Rainer Preißmann: ‚Der recht hohe Course Rating und Slope Wert sollte niemanden wirklich abschrecken. Sicherlich ist es von Vorteil, wenn der Golfspieler, der sich am Mountain Course messen und dabei sein Erfolgserlebnis haben will, eine solide Spielerfahrung mitbringt. Die Spielbahnen sind zwar manchmal etwas eng, aber insgesamt übersichtlich und in der Hindernisgestaltung kalkulierbar. Probleme werden die Golfspieler haben, die ihre eigene Spielstärke nicht richtig einschätzen und zu aggressiv spielen. Wer den Platz stressfrei erfahren möchte, sollte bei der ersten Runde lieber einen der vorderen Abschläge nutzen, um sich mit der Erfahrung dann auf die hinteren Abschläge einzulassen.‘

Über Toscana Resort Castelfalfi

Castelfalfi ist ein elf Quadratkilometer großes Landgut und ein 800 Jahre altes Dorf im Herzen der Toskana. Nach der großen Landflucht der 60er Jahre wohnten hier nur noch fünf Personen. Nun wird Castelfalfi in verschiedenen Bauabschnitten wieder zum Leben erweckt. Die Immobilien, die hier einerseits aus vorhandenen Gebäuden und Neubau entstanden, berücksichtigen die historische und traditionelle Bauweise, welche die Toskana einzigartig macht. Die Sanierung aller Einheiten erfolgt unter strengen Auflagen des Ensembleschutzes. Die gesamte Bebauungsfläche des 1.100 Hektar großen Landgutes liegt gerade einmal bei 0,03 Prozent. Die TUI, das größte Touristikunternehmen Europas, ist mit 100% Eigentümer der ‚Tenuta di Castelfalfi S.p.A.‘.

Anreise Castelfalfi

Die Fahrt vom Flughafen München zum Resort Castelfalfi dauert cirka 7 Stunden bei einer Strecke von knapp 740 km. Bei Anreise via Flugzeug fliegt man am besten zum Flughafen Florenz Peretola. Von da aus beträgt die weitere Anreise mit PKW cirka 1 Stunde (ungefähr 60km).

Der Golf Club Toscana Resort Castelfalfi bietet die Möglichkeit, individuelle Greenfees, Golf-Pakete und Ausrüstung zu kaufen. www.castelfalfi.de

Bereits vor Corona hatte TUI-Cchef Fritz Joussen oft angedeutet, dass man das Resort und evtl. die Kreuzfahrtschiffe abstoßen wolle. Castelfalfi gehörte nicht zum Kerngeschäft zur TUI. Neubesitzer und Milliardär Sri Prakash Lohia spielt kein Golf, aber der Unternehmer ist als Wohltäter bekannt. Bildung, Gesundheitswesen und Kunst sind die Kernthemen für sein wohltätiges Engagement.