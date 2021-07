Amateurgolfer, welche ihren Sport mit Hochzeit und Flitterwochen verbinden wollten, flogen vor Corona gerne nach Mauritius. Die Insel war bekannt für Heiraten im Golfresort! Was viele nicht wussten: bevor man am Strand heiraten wollte, musste man nach Port Louis ins örtliche Standesamt. Allerdings hat dies einen gewissen Flair wie Kalkutta und sehr wenig mit Romantik zu tun. Wenn man in der Warteschlange mit anderen Touristen am Counter stand, um die eingereichten Papiere zu bestätigen und auf die Bibel zu schwören, dass man aktuell nicht verheiratet ist, ist es ein befremdliches Gefühl! Noch nicht so bekannt in unseren Breitengraden ist das Golf spielen und Heiraten in der Karibik!

Greg Norman wird das Thema Golf in den Sandals Resorts ab sofort nicht nur repräsentieren, sondern der Resortgruppe auch beratend zur Seite stehen, um das Golferlebnisse für die Gäste stetig weiterzuentwickeln. Resortgäste können aktuell auf vier Golfplätzen spielen. Dabei sind auf allen Plätzen die Greenfees sowie wie die Transfers zum Golfen bereits inklusive. Perfekte Hochzeitsbedingungen Die Sandals Resorts als Teil vom Familienunternehmen Sandals Resorts International (SRI) ist das All-Inclusive-Resort-Unternehmen in der Karibik. Für Golfer und Paare haben sie über die Jahre einiges perfektioniert. Zum Beispiel übernehmen sie für Hochzeiten mit der Marke Sandals Customisable Weddings® die Organisationen. Ob verliebt, verlobt oder verheiratet: Man checkt in die Signature Love Nest Suites® ein! Die Bewerter über Google loben die ultimative Privatsphäre und den besten Service. Butler, die von der English Guild of Professional Butlers ausgebildet wurden, stehen zur Stelle, wenn man die Suite nicht verlassen will :-) Golf als Sandals Resorts DNA: Vier Golfplätze auf drei Inseln! Eigene Golfplätze gehörten längst zur Firmen-DNA, aber mit Golf-Ikone Greg Norman will man dem Thema noch einmal mehr Qualität verleihen! Ein besonderes Highlight ist der Sandals St. Lucia Golf & Country Club, den das Greg Norman Golf Course Design (GNGCD) gemeinsam mit Sandals Resorts kürzlich komplett neugestaltet hat. Der neugestaltete 18-Loch- Meisterschaftsplatz erstreckt sich über 6,4 Kilometer mit spektakulären Höhenunterschieden und hügeligen Greens, die von der üppigen karibischen Vegetation von St. Lucia und der natürlichen Schönheit der Insel eingerahmt werden. Sandals verfügt über vier Golfplätze auf drei Inseln in der Karibik, darunter zwei von Greg Norman entworfene Meisterschaftsplätze:

Bahamas: Sandals Emerald Bay Golf Course (Great Exuma, Bahamas)

Der preisgekrönte Golfplatz befindet sich direkt auf dem Grundstück des Sandals Emerald Bay Golf, Tennis & Spa Resort und wurde von Greg Norman entworfen. Der Platz bewahrt die unberührte Schönheit der Landschaft und die natürlichen Barrieren und gilt als einer der landschaftlich reizvollsten ozeanseitigen Golfplätze in der Karibik. Von 2017 bis 2020 war der Meisterschaftsgolfplatz des Resorts stolzer Gastgeber des „The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay“, einer von der PGA-lizenzierten Veranstaltung der Korn Ferry Tour.