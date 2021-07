Die 26-jährige deutsche Nationalspielerin Laura Fünfstück spielt seit 2018 auf der Ladies European Tour und gehört seit Jahren zu Deutschlands besten Golferinnen. Die internationale Investmentgesellschaft DEUTSCHE FINANCE GROUP mit Hauptsitz in München ist jetzt offizieller Partner der jungen Golferin. Mit dem Investmentunternehmen als Hauptsponsor im Hintergrund will sie sich auf ein Ziel konzentrieren und sich fest an der Spitze der Weltrangliste zu positionieren. Sponsor-Glück gehabt und wir gratulieren!

Die Förderung von Bildung, Sport und Gesundheit sowie ein starkes Miteinander, inspiriert von einer gemeinsamen Mission, bilden seit Jahren die Basis für den Erfolg der Unternehmenskultur der Investmentfirma. Mit Präsenzen in London, Denver, Luxemburg, Zürich und Madrid unterstützt das Unternehmen die langfristigen sportlichen Ziele der deutschen Athletin.

„Es ist sehr aufregend für mich, als Profigolferin ein so renommiertes Unternehmen wie die DEUTSCHE FINANCE GROUP als offiziellen Partner in den kommenden Jahren fest an meiner Seite zu haben. Aus diesem Grund freue ich mich daher ganz besonders auf den gemeinsamen Beginn unserer Partnerschaft und auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem großartigen internationalen Team“, kommentiert Laura Fünfstück.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Laura Fünfstück als offizieller Partner im Rahmen ihrer sportlichen und persönlichen Weiterentwicklung in den nächsten Jahren begleiten werden. Denn Erfolg basiert aus unserer Sicht auf dem Engagement und der Bereitschaft, Außergewöhnliches zu leisten und dabei ein starkes Partnernetzwerk zur Unterstützung an der Seite zu haben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen“, so Mirjam Ludwig, Vorstandsassistenz und Leiterin der Konzernkommunikation.

Frauen waren bei der Sponsorensuche schon immer benachteiligt!

Bereits 2017 hat die Profigolferin erfolgreich ihr Bachelorstudium im Bereich Finanzwesen am College of Charleston in den USA absolviert und wurde im Rahmen ihrer vierjährigen Studienzeit mehrfach für ihre sportlichen herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Damit würde die junge Golferin eigentlich auch beruflich perfekt zur internationalen Investmentgesellschaft passen, wenn es mit der Profigolfkarriere nicht klappt :-) Immerhin verwaltet das deutsche Finanzhaus 7,7 Milliarden Euro Assets under Management. Jedenfalls hat Laura Glück gehabt, denn für Frauen ist es doppelt schwer, einen Sponsor zu finden!