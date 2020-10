Nachtgolfen beim Golfturnier: Ladies Tour in Dubai

In unseren Breitengraden ist Nachtgolfen keine Option. 56 Profigolferinnen kommen während des Turniers OMEGA Dubai Moonlight Classic auf dem Faldo Course im Emirates Golf Club vom 4. bis 6. November 2020 in den Genuss. Als Preisgeld winken 285.000 USD und zwei Runden werden nachts gespielt. Für viele zählt dieser Golfclub zu den besten Adressen in Dubai. Seit 1988 ist der Platz ‚grüner‘ als mancher europäische Golfplatz und im Internet findet man viele Kommentare zum Nachtgolfen: ‚Muss man einmal im Leben erlebt haben, aber … !‘

1988 eröffnet bietet der Emirates Golf Club zwei 18-Loch-Golfplätze. Nur auf einen von ihnen ist Nachtgolfen möglich, wurde hier Flutlicht auf 18 Bahnen installiert. 2005 wurde dieser Platz von Nick Faldo komplett überarbeitet. Nick Faldo hat ihn vor allem länger gemacht, dass gerade Amateurgolfer sich auf dem sportlichen Golfplatz die Zähne ausbeißen. Mit ca. 6.716 Meter (von weiß!) ist der Platz allerdings nur 41 Meter länger als der Majlis-Course vom Emirates Golf Club. Seit 2006 wird das Turnier auf dem Faldo-Platz ausgetragen, welches 2020 zum 14.ten Mal ausgetragen wird.

Nachtgolfen nur auf WADI by FALDO Course im Emirates Golf Club

Nachtgolfen ist natürlich im Sommer angenehm, sind die Temperaturen deutlich angenehmer als wenn tagsüber die Sonne einen auf den Kopf brennt. Auch Profigolfer spielen auf den ersten neun Löcher statistisch gesehen einen schlechteren Score, ist der Unterschied zwischen den Front und Back Nine eklatant. Fairways und Vorgrüns sind teilweise von Klee durchzogen, was gerade für Frauen das Rauskommen schwierig macht.

Golf-Stars wie Minjee Lee, Georgia Hall oder Lydia Ko (welche mit 17 Jahren ihre Profikarriere via Youtube public machte), sind am Start. Die diesjährige dreitägige Veranstaltung findet hinter verschlossenen Türen in einer sicheren Umgebung statt. Die OMEGA Dubai Moonlight Classic markiert die Rückkehr von Sportveranstaltungen in Dubai. Deshalb findet das Profiturnier unter dem entsprechend benannten Thema „Time To Shine“ statt. Der Grund liegt mit Corona auf der Hand, nachdem viele Turniere aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt oder verschoben wurden.

Profigolf unter COVID-19-PANDEMIE

Turnierdirektor Simon Corkill sprach über die Herausforderung, Turniergolf vor einem unsicheren Hintergrund zu organisieren! ‚

„2020 war weltweit ein sehr schwieriges Jahr, nicht nur für den Sport. Daher sind wir dem Dubai Sports Council und all unseren Partnern sehr dankbar. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Turnier einfach nicht möglich gewesen. Da einige der besten Spieler des Spiels an dem diesjährigen Turnier teilnehmen werden, haben wir alles getan, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für November getroffen werden. Obwohl wir dieses Jahr keine Zuschauer begrüßen können, freuen wir uns, dass in Dubai die einzigartige Tag- und Nachtveranstaltung stattfinden wird, die weltweit in 60 Ländern und 348 Millionen Haushalten ausgestrahlt wird.‘