Golf Guide Oberbayern: Golfurlaub über den Green-Rand!

Ist eine Golfrunde in Oberbayern bzw. rundum München entspannter und viel schöner als Golfrunden auf Mallorca oder Mauritius? Verleger, Buchautor und Amateurgolfer Volker Hoffmann sagt ja! 70 oberbayerische golferische Anlagen haben es ihm angetan! Und in einem 176-Seiten-starken Buch hat er diese zusammengefasst. Und weil Golfer oft vergessen, dass das Golfplatz-Drumherum auch sehr sehenswert ist, hat Volker Hoffmann u.a. Sehenswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten, Badeseen oder unbekannte Museen in der Nähe des Golfclubs kompakt zusammen gefasst. Dazu tolle Bilder machen dieses Golfbuch zu einer empfehlenswerten Lektüre und einem schönen Geschenk!

Wer einmal einen reversiblen Platz spielen will, nach der Golfrunde in einem echten Moorsee baden möchte oder nach einem meisterhaften Parcour auf eine Quadtour gehen will – mit viel Leidenschaft fürs Golfspiel und den dazugehörigen Lifestyle hat Autor Volker Hoffmann 70 oberbayerische Golfanlagen unter die Lupe genommen.

Im Golf-Bermuda-Dreieck Beilngries-Berchtesgaden-Garmisch-Partenkirchen gibt es allein in Oberbayern viel Golf zu entdecken. Rund um München (mit 20 Golfplätzen die meisten Seiten im Buch) hat der Autor Oberbayern auch noch einmal in Fünfseenland (11 Golfplätze werden vorgestellt), Chiemgau (11 Golfplätze), Region Tegernsee (5 Golfplätze), Berchtesgadener Land (2) oder Garmisch (3) unterteilt!

Außerdem verstecken sich zschen Lech und Salzach, zwischen dem Altmühltal, den Bayerischen Alpen und dem Chiemgau einige der schönsten Golfplätze Deutschlands. Die Tipps führen auf kulinarische und kulturelle Entdeckungsreisen in ausgewählte Wirtshäuser, in Kirchen, zu Kunsthandwerkern oder in Museen.