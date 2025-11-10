Das preisgekrönte Irene Forte Spa im Verdura Resort auf Sizilien, Teil der exklusiven Rocco Forte Hotelgruppe, hat ein neues Longevity-Programm vorgestellt. Die Initiative basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einer „aufkommenden Blauen Zone“ in der Region um Caltabellotta, nur 22 Kilometer vom Resort entfernt. Das neue Angebot verknüpft traditionelle Lebensweisen, moderne Diagnostik und mediterrane Rituale zu einem ganzheitlichen Luxus-Wellness-Erlebnis.

Wissenschaftlich fundiert: Eine neue Blaue Zone in Europa mit Golfplatz :-)

Die kleine sizilianische Berggemeinde Caltabellotta wurde von den renommierten Wissenschaftlern Prof. Gianni Pes und Prof. Calogero Caruso als aufkommende „Blue Zone“ identifiziert. Orte auf der Welt, in denen Menschen besonders gesund und langlebig leben. Ihre Forschungen zeigen: Natürliche Lebensrhythmen, gesunde Ernährung, starke soziale Strukturen und eine enge Verbindung zur Natur sind entscheidend für Vitalität im Alter.

Diese Erkenntnisse sind nun direkt in das Spa-Konzept eingeflossen. Mit dem Ziel, Gästen des Verdura Resorts eine tiefgreifende und nachhaltig wirksame Wellness-Erfahrung zu bieten.

Das Longgevity-Programm: Wissenschaft, Natur & Luxus vereint

Das neue Programm ist über sechs oder zehn Tage buchbar (ab 4.609 Euro).

Auszug:

Blutanalyse & Wellness Age™-Check zur individuellen Vitalitätsbewertung

zur individuellen Vitalitätsbewertung Vega-Tests zur Identifikation von Nahrungsmittelunverträglichkeiten

zur Identifikation von Nahrungsmittelunverträglichkeiten 3D-Hautanalysen und personalisierte Irene Forte Skincare-Behandlungen

und personalisierte Irene Forte Skincare-Behandlungen Thalassotherapie, Spa Treatments & Meditation

Ernährungsberatung nach mediterranem Modell mit Fokus auf Langlebigkeit

Jeder Aufenthalt wird individuell betreut und mit einem persönlichen Gesundheitsplan abgerundet, der auch im Alltag umsetzbar bleibt.

Irene Forte Skincare: Sizilianische Natur, wissenschaftlich veredelt

Die Produkte von Irene Forte Skincare, die auch im Rocco Forte The Charles Hotel München verwendet werden, basieren auf bio-zertifizierten Inhaltsstoffen vom eigenen Bauernhof in Sizilien. Entwickelt unter der Leitung von Dr. Francesca Ferri, kombiniert die Linie medizinische Forschung mit pflanzlicher Wirkung – 100 % vegan, klinisch getestet und mit B Corp-Zertifizierung ausgezeichnet.

Fazit: Wellness mit Herkunft & Wirkung

Das neue Longgevity-Programm im Verdura Resort ist mehr als ein Spa-Angebot! Es ist eine Einladung zu einem bewussteren, gesünderen Leben. Die Kombination aus örtlicher Kultur, modernster Wissenschaft und luxuriösem Ambiente macht es zu einem der aktuell exklusivsten Wellnessprogramme Europas.

Ein Thema, das auch für gesundheitsbewusste Golfer und Wellness-Liebhaber aus München von Interesse sein dürfte. Insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Spa-Renovierung im The Charles Hotel.