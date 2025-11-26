Zwischen Simulatoren, Sounds und Socializing –

was steckt hinter dem Berliner Boom?

Indoor-Golf ist kein neuer Trend – aber er erlebt gerade eine stilistische Renaissance. Was einst als nüchterne Winterlösung für ambitionierte Golfer galt, wird jetzt in urbanen Metropolen wie Berlin, London oder New York als Lifestyle-Format mit Eventcharakter neu inszeniert. Drinks, Beats und Instagram-taugliche Simulatoren ersetzen das klassische Clubhaus – aber: Wie viel Golf steckt wirklich noch drin?

Berlin zieht nach – EvoGolf als stylisches Indoor-Konzept

Mitten in der Heidestraße nahe dem Berliner Hauptbahnhof hat sich mit EvoGolf eine neue Adresse etabliert, die Golfspieler:innen ebenso anziehen will wie urbane Nichtgolfer. Gründer Robin Stegemann inszeniert den Sport bewusst als hybrides Erlebnis: Auf sechs Hightech-Simulatoren lässt sich spielen, trainieren und feiern. Von Afterwork-Golf bis zur Firmenfeier – das Konzept ist vielseitig, zugänglich und betont die soziale Komponente.

Doch neu ist das nicht: Indoor-Golf gibt es in Deutschland – auch in Berlin – seit Jahrzehnten. Was sich ändert, ist der Kontext. Wo früher PGA-Training im Fokus stand, dominiert heute Atmosphäre: Bar statt Bagroom, LED statt Fairway, Urban Beats statt Birdies.

Absolviere die schnellste Platzreife Berlin’s !

Laut den Regularien des Deutschen Golf Verbands (DGV) muss der praktische Teil auf einem echten, gerateten Platz erfolgen. Simulatoren können dabei helfen, Technik zu trainieren – die finale Prüfung bleibt outdoorpflichtig.

EvoGolf führt die Platzreife-Prüfung in Kooperation mit Partner-Golfclubs durch. Die Prüfung umfasst Theorie-, Praxis- und Etikette-Anteile und wird bei Partnergolfclubs wie GC Prenden, GC Stolper Heide oder GC Bad Saarow abgelegt. Das Zertifikat der Platzreife entspricht somit den DGV-Richtlinien und wird auch von anderen Clubs, die die DGV-Platzreife anerkennen, akzeptiert, solange es nicht älter als zwei Jahre ist.

Das Indoor-Training ist quasi die Vorbereitung, inklusive Theorieunterricht und Praxisprüfung auf einem DGV-Partnerplatz. Die DGV-Platzreife ist in Deutschland Standard und ermöglicht bei Anerkennung dann die freie Platzerlaubnis auf den meisten Golfclubs, die Mitglied im DGV sind.

Vom Club-Image zum Social Sport?

Indoor-Golf versucht, das elitäre Image des Sports abzustreifen – und das gelingt punktuell. Mit Afterwork-Sessions, Familienformaten wie Shuffle Golf oder Team-Turnieren mit DJ schafft EvoGolf einen niedrigschwelligen Zugang. Für urbane Young Professionals ist das Format attraktiv – der Kontakt mit dem klassischen Golfsport bleibt aber optional. Die zentrale Frage: Führt dieser Zugang langfristig auf den Platz – oder bleibt es beim Eventerlebnis?

Gerade für Unternehmen bietet das Indoor-Setting neue Möglichkeiten: Weihnachtsfeiern, Teambuildings oder Business-Lounges mit sportlichem Touch. „Golf ist ein ehrlicher Sport“, sagt Stegemann – und meint damit den ungefilterten Austausch, den sein Konzept fördern will. In Zeiten hybrider Arbeit und digitaler Distanz trifft EvoGolf damit einen Nerv.

Fazit: Indoor-Golf ist nicht neu – aber neu inszeniert

Für Golfportale wie Exklusiv Golfen ist Indoor-Golf derzeit vor allem eines: ein spannendes Beobachtungsfeld. Es bleibt abzuwarten, ob aus stilisierten Erlebnisräumen neue Mitglieder für Golfclubs hervorgehen.