In Ländern wie Spanien, Portugal, Dubai oder Südafrika erleben Golfclubs eine Renaissance – mit Lifestyle-Versprechen, gesellschaftlichen Events und ganzjährigen Angeboten, die weit über das klassische Clubleben hinausgehen. Viele deutsche Golfer, die im Ausland spielen oder dort sogar eine Zweitresidenz besitzen, erleben diese neuen Konzepte hautnah – und stellen sich unweigerlich die Frage: Warum funktioniert das nicht auch in Deutschland?

Der internationale Vergleich erzeugt spürbaren Veränderungsdruck. Denn moderne Golfclubs sind längst mehr als nur sportliche Treffpunkte – sie sind Ausdruck eines gehobenen Lebensstils. Doch genau dieser Lebensstil ist im Wandel: Mobilität, Zweitwohnsitze und flexible Arbeitsmodelle machen es für viele ambitionierte Golfer zunehmend schwer, regelmäßig an einem festen Ort zu spielen.

Die Folge: Die klassische Vollmitgliedschaft verliert an Attraktivität. Stattdessen gewinnen flexible Modelle, überregionale Clubnetzwerke und sogenannte Fernmitgliedschaften immer mehr an Bedeutung – besonders bei einer Zielgruppe, die Freiheit, Exklusivität und Service gleichermaßen schätzt.

Golfmitgliedschaft ist nicht gleich Golfmitgliedschaft

Die Mitgliedschaften unterscheiden sich heute nicht nur im Preis, sondern auch im Umfang der Leistungen und in der Art des Spielrechts. Einige Clubs kombinieren Sport mit Gastronomie, Spa und Events. Andere konzentrieren sich ausschließlich auf den Golfsport. Wer eine Mitgliedschaft abschließen möchte, sollte genau hinsehen: Welche Rechte sind enthalten? Ist ein Spielrecht garantiert? Und wie transparent sind die Kosten?

Neue Anbieter & flexible Modelle: Golfmitgliedschaft heute anders denken

Neben traditionellen Vollmitgliedschaften setzen immer mehr Clubs – und auch neue Anbieter – auf flexible Modelle. Denn nicht jeder Golfspieler lebt dauerhaft an einem Ort. Viele pendeln zwischen Städten, Ferienwohnsitzen oder arbeiten ortsunabhängig.

Gerade in diesem Kontext gewinnen sogenannte Fernmitgliedschaften an Relevanz. Sie bieten ein anerkanntes Handicap, DGV-Ausweis und oft ein begrenztes Spielrecht im Heimatclub – zu deutlich reduzierten Konditionen.

Einer der jüngeren Anbieter auf dem Markt ist onegolf. Die Plattform positioniert sich mit einem günstigen Monatsmodell (z.B. ab ca. 25 Euro bei der Fernmitgliedschaft PLUS – laut Anbieterwebsite, Stand Dezember 2025) und vollem Spielrecht im zugelosten Heimatclub – ohne Aufnahmegebühr. Ergänzt wird das Angebot durch Reisevorteile, Hotelrabatte und digitale Services. Damit spricht onegolf vor allem mobile Golfer an, für die eine klassische Vollmitgliedschaft oft nicht infrage kommt.

Ob sich ein solches Modell lohnt, hängt vom eigenen Spielverhalten ab: Wer nur gelegentlich spielt und Wert auf Flexibilität legt, findet hier eine clevere Lösung. Wer dagegen regelmäßig im Heimatclub unterwegs ist und an internen Turnieren teilnehmen möchte, fährt mit einer klassischen Mitgliedschaft oft besser.

Worauf man bei Golf-Fernmitgliedschaften besonders achten sollte

Bevor man sich für ein Modell entscheidet, sollten folgende Punkte überprüft werden:

Gehört der Club dem DGV an? Die ist besonders relevant, wenn man auf exklusiven Golfplätzen im Ausland spielen will, vielleicht im Rahmen eines Cluburlaubs .

an? Die ist besonders relevant, wenn man auf exklusiven Golfplätzen im Ausland spielen will, vielleicht . Welche Kosten fallen an (Viele verlangen zum Monatsbeitrag noch eine extra Aufnahmegebühr) ?

Wie sieht das Spielrecht aus (Heimatclub, Partnerclubs, regionale Partnerschaften zwischen Golfclubs)?

Welche Zusatzleistungen (Events, Training, Wellness) sind enthalten?

Wie flexibel sind die Kündigungsbedingungen? Je flexibler die Mitgliedschaft, desto höher in der Regel der Beitrag – das ist auch in der Golfwelt nicht anders. Monatlich kündbare Modelle bieten maximale Freiheit, schlagen aber häufig mit höheren Kosten zu Buche. Auf der anderen Seite sind Kündigungsfristen von bis zu sechs Monaten bei klassischen Mitgliedschaften keine Seltenheit.

Fazit: Lebensstil entscheidet

Die ideale Golfmitgliedschaft gibt es nicht – es gibt nur die passende. Wer flexibel lebt und spielt, braucht andere Modelle als Golfer mit festem Wohnsitz und hohem Spielpensum. Wichtig ist, die eigene Lebensrealität zu kennen – und Angebote kritisch zu vergleichen. Ob traditionell oder digital, ob Premium-Club oder Fernmitgliedschaft: Golf lebt von Qualität – auch jenseits des Platzes.