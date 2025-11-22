Saudi-Arabien transformiert sich zur Top-Golfdestination – mit nachhaltigem Anspruch, internationaler Turnierpräsenz und spektakulären Signature Courses.

Aus der Wüste wird Green: Golf Saudi-Arabien

Saudi-Arabien investiert in exklusive Golfanlagen, darunter Shura Links – der erste Insel-Golfplatz des Landes. Das Design von Brian Curley verbindet klassisches Links-Layout mit Innovation: GEO-Zertifizierung, Bodensensorik, Meerblick. Das Resort bietet dazu Strand-Clubhaus, Putting Green und Privatsphäre pur.

Nicht weniger beeindruckend: Der Royal Greens Golf & Country Club, Gastgeber der Saudi International und LIV Golf Jeddah, begeistert mit Seeblick und windgeformten Fairways. Ebenso hochkarätig sind der Riyadh Golf Club mit Flutlichtspiel, der Dirab Golf & Country Club als Pionierprojekt sowie das Nofa Golf Resort, wo Golf auf eine Safari trifft – Antilopen inklusive.

Auf sportlicher Ebene etabliert sich Saudi-Arabien als Fixpunkt auf den globalen Tour-Kalendern. Bei Events wie der PIF Saudi International oder der PIF Saudi Ladies International treten Stars wie Brooks Koepka, Dustin Johnson oder Joaquín Niemann an. Die Turniere sind nicht nur spektakulär inszeniert – sie setzen auch Preisgeld-Maßstäbe: 5 Millionen USD für das Damen-Event.

Nachhaltigkeit wird dabei groß geschrieben: GEO-zertifizierte Anlagen, regionale Begrünung, innovative Bewässerungssysteme und Programme wie GoGolf, das kostenlosen Golfunterricht bietet, sorgen für einen verantwortungsvollen Zugang zum Sport.

Dieser Beitrag basiert auf offiziellen Informationen und Pressemitteilungen der Saudi Tourism Authority sowie internationaler Golfverbände. Unsere Redaktion war bislang nicht selbst vor Ort in Saudi-Arabien. Wir geben die Inhalte nach bestem Wissen wieder und behalten uns vor, bei zukünftigen Besuchen eigene Eindrücke zu ergänzen. Mehr News zu Golf und Saudi-Arabien!