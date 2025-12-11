Eine Golfreise im Orient Express? Seit Oktober 2025 ist das möglich: Der legendäre La Dolce Vita Orient Express, inspiriert vom goldenen Zeitalter des Reisens, hat mit zwei kuratierten Routen – Northern Greens und Italian Swing – eine neue Ära des stilvollen Golfurlaubs eingeläutet. 2026 folgen weitere Abfahrten, darunter ab März die südliche Italian Swing-Route und ab Mai die nördlichere Variante Northern Greens. Das Besondere: Elegantes Reisen, erstklassige Golfplätze und ein exklusives Finale im Terme di Saturnia Spa & Golf Resort verschmelzen zu einem Erlebnis für Golfer:innen, die mehr suchen als nur Handicap und Scorecard!

Golferlebnis mit dem Orient Express

Im Zentrum stehen zwei luxuriöse Routen: Northern Greens (Nord- und Mittelitalien) und Italian Swing (Mittel- und Süditalien). Beide starten in Rom, wo auch gleich der legendäre Ryder Cup Golfplatz Marco Simone Golf & Country Club gespielt werden kann. Teilweise werden die Golfdestinationen von namhaften ‚Playing Pros‘ begleitet.

Zu den renommiertesten Golfplätzen des Landes geselligen sich ein persönlicher Golfcart-Service und kulinarische Highlights! Für Begleitpersonen, die nicht golfen, wird es ein maßgeschneidertes Kultur- und Wellnessprogramm geben.

Golfreise-Finale in der Toskana: Terme di Saturnia

Der krönende Abschluss: ein Extra-Tag im Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, eingebettet in die sanften Hügel der südlichen Toskana. Der hauseigene 18-Loch-Platz (GEO-zertifiziert) verbindet sportliche Exzellenz mit Nachhaltigkeit und Ästhetik. Golfer erwartet neben dem Spiel mit Gourmet-Lunch auf dem Platz auch eine Signature-Thermalbehandlung nach der Runde.

Ein geteiltes Verständnis von Luxus, Glamour und Regeneration

‚Mit dem La Dolce Vita Orient Express teilen wir die Vision eines sinnlichen Luxus, voller Glamour‘, sagt Alessandro Del Regno, General Manager von Terme di Saturnia Natural Destination. ‚Gäste können die Natur erleben, sich selbst neu entdecken und die regenerierende Kraft unserer Thermalquellen spüren.‘

Diese Reise richtet sich damit definitiv an Golfer:innen, die über das Übliche hinausgehen wollen! In einer Welt, in der sich Luxus zunehmend über Erfahrung definiert, steht diese Reise für eine neue Art des Golfens: entschleunigt, kuratiert und unvergesslich.

👉 Mehr Infos zur Reisezeit und Kosten: www.termedisaturnia.com