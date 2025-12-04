Mit dem Abschlussturnier der Legends Tour 2025 kehrt vom 5. bis 7. Dezember 2025 nicht nur ein sportlicher Höhepunkt in den Turnierkalender zurück – sondern auch einer der stilvollsten. Auf dem Legend Course des Constance Belle Mare Plage Resorts auf Mauritius findet das Saisonfinale der Tour statt, die seit jeher von großen Namen, emotionalen Momenten und sportlicher Klasse lebt.

Und ein Mann steht in diesem Jahr besonders im Fokus: Peter Baker, Ryder-Cup-Legende und achtfacher Tour-Sieger. Er könnte in diesem Dezember Sportgeschichte schreiben – mit einem historischen Hattrick auf Mauritius.

Ein Hattrick mit Stil: Peter Bakers ganz persönliche Erfolgsstory

2023 und 2024 holte sich der Brite jeweils den Titel auf dem Legend Course – 2025 könnte er den dritten Triumph in Folge feiern. „Mauritius ist für mich ein besonderer Ort – die Atmosphäre, die Menschen, das Resort – das alles beflügelt mich“, so Peter Baker, der sich mit einem Birdie-Feuerwerk auf den letzten Löchern in den vergangenen Jahren in die Geschichtsbücher spielte.

Er schwärmt vom Loch 17, einem dramatischen Par 3 über eine Meeresbucht, das ihn früher oft herausforderte – und 2024 zur Schlüsselszene seiner Runde wurde: „Ich traf den Ball perfekt, ein Birdie, das mir Selbstvertrauen gab – und letztlich den Sieg.“

Mauritius: Wenn Golf zum Erlebnis wird

Das Constance Belle Mare Plage zählt zu den exklusivsten Resorts im Indischen Ozean – mit zwei 18-Loch-Meisterschaftsplätzen, einem mehrfach ausgezeichneten Spa, herausragender Gastronomie und Villen direkt am türkisfarbenen Wasser. Der von Hugh Baiocchi designte Legend Course ist einer der anspruchsvollsten und schönsten Plätze der Region. Umgeben von dichter Vegetation, gesäumt von Wasserhindernissen und mit Blick auf die Küste.

Letzte Station der Legends Tour im Jahr 2025

Auch wenn der Order of Merit 2025 bereits entschieden ist – Scott Hend sicherte sich den Gesamtsieg nach Stationen in Kambodscha, Barbados und Europa – liegt der Fokus beim Finale nicht auf Tabellen, sondern auf dem Erlebnis. Denn die Legends Tour ist mehr als Wettbewerb: Sie ist Golfkultur pur für Spieler ab 50, die nicht nur auf sportliche Klasse, sondern auch auf Stil, Geschichte und Gemeinschaft setzen.

Die Tour wird begleitet von exklusiven Pro-Am-Events, eleganten Dinners und besonderen Begegnungen mit Golfgrößen der 70er, 80er und 90er Jahre. Darren Fichardt, Stephen Gallacher, David Drysdale und Matt Cort kämpfen zudem noch um den Rookie-of-the-Year-Award – ein weiteres Highlight für Insider.

Mehr als nur ein Turnierort

Constance Belle Mare Plage als Mekka für passionierte Golfer

Mit gleich zwei hoteleigenen 18‑Loch‑Championship‑Plätzen – dem Legend und dem Links Course – setzt das Constance Belle Mare Plage neue Maßstäbe für Golfreisen auf Mauritius. Während der Legend Course mit anspruchsvollen Wasserhindernissen und tropischen Fairways punktet, bietet der Links Course ein sanfteres, naturverbundenes Spielvergnügen. Das Resort verbindet Spielfreude und Komfort: Privatstrand, Spa, Wassersport und kulinarische Vielfalt inklusive.

Damit endet die Legends Tour dort, wo Golf und Luxus aufeinandertreffen. Ob Peter Baker tatsächlich seinen Hattrick schafft oder nicht – die Bühne dafür könnte schöner kaum sein. Und für alle, die 2026 selbst im Paradies abschlagen wollen, gilt: Der Legend Course wartet.