Der Finne Kalle Samooja feiert bei der siebten Austragung der Porsche European Open seinen ersten Sieg auf der DP World Tour. Damit bricht er mit der Serie der englischen Sieger auf dem Porsche Nord Course vom Green Eagle Golf Club seit mittlerweile 2017. Der deutsche Marcel Siem startete als erster Golfprofi überhaupt CO2e neutral. Mit einem Ass am ‚TalkingHole No. 18‘ katapultierte er sich unter die Top 20! Ein kleiner Abstecher von uns zu Nachhaltigkeit im Profigolf. Geht das überhaupt?

Mit Rekordrunde zum historischen Sieg

Der 34-jährige Kalle Samooja ließ der Konkurrenz mit der besten Runde der Turniergeschichte in Green Eagle Golf Courses keine Chance. Nur mit zwei Schlägen Unterschied folgte ihm der Niederländer Wil Besseling auf Rang zwei. Die 64 (-8), immerhin drei Schläge besser als die zweitbeste Runde im Turnier, war sein erstes Tagesergebnis unter Par für Samooja in dieser Woche. Erst zum dritten Mal in der langen Geschichte der DP World Tour gewann damit ein Profi ein Turnier mit nur einer Runde unter Par. Mit drei Schlägen zum Turniersieger folgten Richard Mansell (England) und Victor Perez (Frankreich) auf dem geteilten dritten Platz.

Instagram-like :-) Chippen auf der Elbphilharmonie als Opening-Event

Die Turnierwoche wurde mit einem spektakulären Chipping Contest in 120 Meter Höhe auf dem Dach der Elbphilharmonie gestartet. Das dänische Zwillingspaar Nicolai und Rasmus Højgaard, die zusammen bereits fünf Siege auf der DP World Tour feiern konnten, spielten auf ein 15 Meter entferntes Ziel. Hierfür wurde ein Bulls-Eye aus speziellem Sand, das von 300 eigens installierten Kunstrasenkacheln umrahmt war, installiert.

Auf dem finalen Leaderboard schaffte es nur Rasmus Højgaard mit +4 auf einen geteilten Platz 51. Nicolai Højgaard schaffte mit +8 erst gar nicht den Cut. Dafür hatte er den außergewöhnlichsten Golfturnierstart in seiner Karriere als Profigolfer.

Vier deutsche Golfer in Top 20

Gleich vier Golfer aus Deutschland schafften es vor heimischen Fans in die Top 20. Marcel Schneider sprang mit einer starken 67 noch auf den geteilten fünften Rang. Damit sicherte er sich die Qualifikation für die US Open über die US Open European Qualifying Series. Diese fand nach vier Turnieren auf der DP World Tour bei den Porsche European Open ihren Abschluss. Auch Yannik Paul löste mit seinem 18. Rang das Ticket für das Major in den USA in knapp zwei Wochen im The Country Club, Brookline, Massachusetts.

Grund zur Freude hatte auch Marcel Siem, der im Vorfeld eine Top 20 Platzierung als ambitioniertes Ziel angegeben hatte. Mit einem spektakulären Eagle auf der 18 sicherte er sich Position 18. Auf den geteilten Platz 18 schafften es auch Paul und Nicolai von Dellingshausen.

Marcel Siem zeigt Nachhaltigkeit im Profigolf

Golf geht auch klimaneutral