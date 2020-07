Eine sehr gute Gelegenheit, den Golfclub München Eichenried kennenzulernen, bietet die neue Only Golf Afterwork-Turnierserie jeweils donnerstags um 17 Uhr. Nur Golf, ohne Siegerehrung bis zum Finale am 17. September, bei dem attraktive Preise winken. Los geht es bereits am 16. Juli 2020! Anmeldungen erfolgen bequem online auf www.gc-eichenried.de. Hier findet man auch den kompletten Turnierkalender mit den Angeboten der Damen- und Senioren-Spielgruppen, Kinder- und Jugendturnieren oder den Welcome-Turnieren für Neu-Mitglieder. Aus dem 150 ha großen Urlaubsparadies vor den Toren Münchens gibt es neuerdings auch YOGA auf einem extra Sonnendeck!

Golflehrer empfehlen Golfern schon immer, sich eine zum Ausgleichssportart zum Ausgleich zu suchen! ‚Mit Yoga kann man sogar sein Golfspiel verbessern‘, sagen u.a. Golfpros wie Arne Dickel. Alles über Yoga im Golfclub Eichenried haben wir auf unserem Stadtportal ausführlich erwähnt!

Golfplatz Eichenried: Wieder-Einstieg in den Golfsport leicht gemacht

Wer Lust auf Golfen in Eichenried hat, für den haben sich der Golfclub und die Golfschule Golfersworld ein spezielles, sehr attraktives Sommer-Angebot ausgedacht: 5 Greenfees für eine 18-Loch-Runde und drei Trainerstunden bei einem Pro kosten bei Buchung in den Sommerferien (27. Juli bis 7. September) 700 Euro. Davon werden 200 Euro sogar bei Abschluss einer Mitgliedschaft angerechnet.

Der öffentliche 6-Loch-Kurzplatz und sämtliche Übungsanlagen stehen dem „Comebacker“ oder Club-Wechsler natürlich ebenfalls zur freien Verfügung. Geschäftsführer Wolfgang Michel zeigt Interessenten persönlich gern den Golfplatz Eichenried.

27 bestens gepflegte Spielbahnen mit brandneuen, pfeilschnellen Grüns vor den Toren Münchens, großzügige, ebenfalls runderneuerte Übungsmöglichkeiten und ein Naturerlebnis, das nicht umsonst schon jahrelang das Qualitätssiegel „Golf & Natur“ in Gold trägt.

Golfplatz München Eichenried, Münchner Str. 57, 85452 Moosinning-Eichenried, Tel. +49 8123 93080