Tabaluga Golf Cup No. 27: Erneut Rekordsumme beim Charity-Golfturnier

Bundesverdienstkreuzträger Schauspieler Michael Roll hat gemeinsam mit seiner Frau Claudia sein Charity-Golfturnier No. 27 im Golfclub Tutzing mit Unterstützung der ganzen Familie erneut erfolgreich über die Bühne gebracht! Traditionell ging es abends in die Reithalle der Tabaluga Kinderstiftung. Maskottchen ‚Bolli‘ – seit 2016 mit von der Turnier-Party – hat als überlebensgroßes Steiff-Bär mit den Gästen getanzt!

Über zwei Millionen € beim Tabaluga Golf Turnier bereits ergolft

„Ich finde, als Erwachsener hat man die Verpflichtung, Kindern zu helfen, die von Erwachsenen geschädigt wurden. Auch mit meiner Michael Roll-Stiftung habe ich seit zehn Jahren die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen durch das hohe Niveau der Tabaluga-Therapieformen zu unterstützen und freue mich, dass wir dafür seither schon über 2 Millionen Euro ausschütten konnte‘, so Michael Roll, welcher als Turnier-Organisator nicht mit aufteete.

Schauspieler Michael Roll konnte wieder 108 Golfer und abends über 250 Gäste begeistern, bei seinem Charity-Turnier dabei zu sein! Man sah es u.a. an den glücklichen Golfer-Gesichtern vom Schlager-Duo Marianne und Michael, dass die Stimmung auf dem Golfplatz Tutzing trotz durchwachsenen Wetter top war.

Nach dem Golfspiel ging es traditionell in die Reithalle der Tabaluga Stiftung in Tutzing, wo man auf Bierbänken sitzt. In der Vergangenheit hatte hier bereits der ein oder andere Promi für Schlagzeilen gesorgt. Gewürzepapst und Starkoch Alfons Schuhbeck hatte hier während eines Tabaluga-Turniers auf der Bühne gesungen!

2016 hatte auch mal Schauspielerin Aglaia Szyskowitz an der Tabuluga-Golf-Grill-Station mit geholfen. Heuer tanzte Eagles-Vorstand Claudia Jung mit dem Tabaluga Maskottchen: ein Steiff-Bär in XXL!

Woher kommt der Name des Maskottchens Bolli?

Seit 2016 ist Bolli als Turnier-Maskottchen immer mit dabei. ‚Meine Eltern nannten mich früher immer Bolli. Woher das stammt und warum sie mich so nannten ist mir bis heute ein Rätsel‘, lacht Michael Roll.

Die Golfturnierteilnehmer waren in Spenderlaune und so kamen beim Charity-Turnier, welches zur Turnier-Jahres-Serie des Münchners Golf Charity Clubs EAGLES gehört, 80.000 Euro zusammen. Diese wurden zugunsten traumatisierter Kinder und Jugendlichen eingesammelt, denen u.a. durch Reit-Therapien der Tabaluga-Kinderstiftung geholfen wird.

Beim Tabaluga Golf Turnier waren außerdem dabei:

Schauspieler Florian Odenthal (tritt im Herbst im Bayrischen Hof u.a. mit Günther Maria Halmer auf), Immobilien-Unternehmer Falk Raudies, Dr. Ernst Otto Münch, Eiskunstlauf-Europameister Norbert Schramm, BR-Moderatorin Marianne Kreuzer, Ursula Prinzessin zu Hohenlohe, Ex-Golfproette Martina Eberl (siegte mit ihrem Mann Claes Gripenberg), Eagles-Präsident Frank Fleschenberg, u.v.m.