Loro Piana ‚golf’t:-) Als offizieller Ausstatter des europäischen Teams beim Ryder Cup 2020 tragen die Profigolfer diese Woche Edelteile vom italienischen Cashmere-Label Loro Piana. Als luxuriöses Stoff- und Bekleidungsunternehmen sorgt Piana dieses Jahr dafür, dass man nicht nur auf die sportlichen Leistungen der Profigolfer schaut! Mit natürlich eleganten und zugleich äußerst funktionalen Kleidungsstücken feiert die Maison das europäische Team. Das Coole: Die Kollektion gibt es auch für die golfenden Damen!

Auf eine der weltweit größten Sportveranstaltungen, die vom 24. bis zum 26. September 2021 in Whistling Straits, Wisconsin (USA) stattfindet, geht es heuer äußerst modisch zu. Die mit Teamkapitän Pádraig Harrington entworfene Golfkollektion für die Spieler wird auch abseits des Golfkurses getragen.

Loro Piana setzt bei der Entwicklung innovativer Golfkleidung seit jeher auf Forschung und Innovation und schafft mit viel Savoir-faire Kleidungsstücke, die den Ansprüchen der weltbesten Golfspieler gerecht werden. Die mit Liebe zum Detail ausgewählten Materialien, Schnitte und Farben sowie der hohe Tragekomfort zeichnen diese Sportmode aus.

Loro Piana Golf Mode für jedes Wetter

Erstmals kreierte die Maison zudem wasserdichte Stücke für raue Witterungsbedingungen. Die Jacken werden aus der legendären Wind®-Mikrofaser hergestellt, einem Gewebe mit drei Lagen: der obersten Lage mit Wind®-Barriere, der wasserdichten mittleren Lage mit Storm-System®-Barriere – einer 1994 entwickelten Behandlungstechnik, die selbst edelste Fasern in wasser- und winddichte Stoffe verwandelt – und der untersten Lage aus hauchdünnem Stretch-Jersey. Thermoverschweißte Nähte und Reißverschlüsse unterstützen diese Golfdesignermode!

Bei den Strickwaren fiel die Wahl erneut auf superfeine Wolle, eine Naturfaser, die nicht nur leicht und bequem ist, sondern auch hervorragende wärmeregulierende und atmungsaktive Eigenschaften bietet. Die diesjährige Besonderheit ist ihr Elasthan-Anteil, der optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort gewährleistet. Die Hosen sind aus besonders weicher, fließender Seiden-Wollmischung gefertigt und die Polohemden bestehen aus funktionalem, atmungsaktivem Jerseygewebe, das sich ideal für Outdoor-Aktivitäten eignet.

Ryder Cup Besonderheit

Ein weiteres Highlight ist die Farbauswahl. An zwei Spieltagen – freitags und sonntags – werden die Statement-Pieces in den Farben der europäischen Flagge Blau/Gelb sein. Der Samstag steht hingegen ganz im Zeichen des für Loro Piana typischen Farbtons Kummel. Neutrale Töne verleihen den Outfits Eleganz und Raffinesse, wie man es von den Italienern kennt. Die kräftigen Akzente an den Seiten, Ärmeln, Schultern und am Kragen sorgen für eine verspielte Note.

„Als Teamkapitän ist es mir wichtig, dass sich meine Spieler während des Ryder Cups so wohl wie möglich fühlen. Die Kleidung von Loro Piana trägt einen großen Teil dazu bei“, erklärt Pádraig Harrington. Ab Mitte September sind ausgewählte Stücke der europäischen Teamkleidung in den Boutiquen von Loro Piana erhältlich.