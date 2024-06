Golf Retreat im Lanserhof Sylt: Drei Termine von Juni bis Oktober

Entwickelt von PGA-Pro Sabana Crowcroft, zielt die KAGAMI-Methode darauf ab, Golfer durch visuelle und gefühlte Übungen statt durch traditionelle technische Anweisungen zu schulen. Die Methode basiert auf der Idee, dass der Körper besser auf Bilder und Gefühle als auf verbale Anweisungen reagiert, insbesondere beim Golfspiel.

Die Kagami-Methode basiert auf der Erkenntnis, dass das Kleinhirn (Cerebellum) für die Feinmotorik verantwortlich ist und besser auf visuelle und gefühlte Reize reagiert als auf verbale Anweisungen​. Neben den Gruppenworkshops bietet Crowcroft auch individuelles Coaching an, bei dem sie maßgeschneiderte Trainingsprogramme entwickelt, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der einzelnen Golfer abgestimmt sind​.

Das Golf Retreat lässt sich 2024 wahlweise für 7 oder 10 Tage buchen. Die Übernachtungen sind nicht im Preis inkludiert. Bei 7 Tagen mit 3 x 120 min Private Golf Coaching + Lanserhof Kur: 3.906,- Euro kommen für das Einzelzimmer noch ab 3.470 Euro on top. Dass man für den finalen Preis Lanserhof Sylt alles vorab geklärt haben sollte, erklärt sich von selbst.

7 weitere spezialisierte Ansätze zur Verbesserung der Golftechnik und mentaler Balance

Zen Golf: Diese Methode, entwickelt von Dr. Joseph Parent, kombiniert Prinzipien des Zen-Buddhismus mit Golftechniken. Ziel ist es, durch Meditation und Achtsamkeit mentale Klarheit und Ruhe zu erlangen, um die Leistung auf dem Golfplatz zu verbessern​.

Vision54: Gegründet von Pia Nilsson und Lynn Marriott, konzentriert sich Vision54 darauf, Golfern zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die Methode kombiniert mentale und physische Übungen, um sowohl die Technik als auch die mentale Stärke zu verbessern. Sie betont das Konzept des „spielenden Zustands“ und arbeitet daran, das Spiel so natürlich wie möglich zu gestalten​.

Inner Game of Golf: Basierend auf Timothy Gallweys Buch „The Inner Game of Golf“, legt diese Methode den Schwerpunkt auf das mentale Spiel. Sie hilft Golfern, interne Hindernisse wie Angst und Zweifel zu überwinden und ihre natürliche Fähigkeit zu entfalten, indem sie sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren.

Mind Factor: Entwickelt von Dr. Karl Morris, zielt diese Methode darauf ab, die mentale Robustheit von Golfern zu stärken. Sie verwendet Techniken wie Visualisierung, positive Selbstgespräche und Stressmanagement, um die mentale Einstellung zu verbessern und die Leistung auf dem Platz zu steigern​.

Mentale Stärke ist bei allem wichtig

FlowCode Golf Academy: Diese Methode, entwickelt von Dr. Rick Sessinghaus, nutzt die Prinzipien der „Flow“-Theorie. Diese beschreibt einen mentalen Zustand, in dem eine Person vollständig in einer Aktivität aufgeht und sich dabei hoch fokussiert und gleichzeitig entspannt fühlt. Golfer sollen so in einen optimalen Leistungszustand versetzt werden. Mentale Klarheit, Fokus und die Fähigkeit sind die drei wichtigsten Faktoren.

GOLFTEC: Die Methode kombiniert Videoanalyse, Motion Measurement und personalisiertes Coaching, um eine umfassende Verbesserung der Technik zu ermöglichen. Dies wird oft mit mentalem Coaching kombiniert, um eine ganzheitliche Verbesserung zu erzielen.

Titleist Performance Institute (TPI) Method: Diese Methode konzentriert sich auf die physische Fitness und Beweglichkeit, um den Golfschwung zu verbessern. TPI zertifizierte Trainer arbeiten daran, körperliche Einschränkungen zu identifizieren. Auch hier werden spezifische Trainingspläne entwickelt. Technik und körperliche Fitness werden hier berücksichtigt​.

Wie bei allen: ‚Es gibt viele Angebote, aber man muss immer darauf achten, mit welchem man in Resonanz geht. Dazu gehört immer das Ausprobieren!‘