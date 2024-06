Golfturniere in exklusiven Hotels bieten eine einzigartige Kombination aus sportlicher Herausforderung, erstklassigem Verwöhnservice, tollem Rahmenprogramm und meist attraktiven Preisen für die Gewinner, z.B. wie Hotelaufenthalte etc. Die Kulinarik nicht zu vergessen!

Die gehobene Hotellerie stellt sich permanent auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Gäste ein, sei es bei der Zimmerausstattung, Holzboden, Teppichboden, Platz- und Zimmereigenschaften etc. So auch unsere Erfahrung bei der Durchführung von Golfturnieren – hier werden gerne Flightwünsche und Startzeitenwünsche berücksichtigt. Der eine spielt gerne mixed, der nächste gerne mit besseren Handicaps, der nächste gerne früh, der nächste später, der andere mit seinem Partner und der übernächste am liebsten nur mit gleichgeschlechtlichen.

Welches sind die schönsten Amateur-Golfturniere, auf denen das Team von exklusiv-golfen.de die letzten 15 Jahre unterwegs war? Diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Die Liste ist lang, im Folgenden eine kleine Auswahl aus dem DACH-Raum.

**Sonnenalp Resort im Allgäu**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.sonnenalp.de/sport/golf/)

Vom einfachen Bauernhaus zum Fünf-Sterne-Luxusresort – das Sonnenalp Resort wird von der Familie Fäßler mit Liebe und Leidenschaft geführt. Mit einer über 100-jährigen Geschichte und einem hoteleigenen Golfplatz direkt vor der Tür bietet das Resort einen inspirierenden Ort für glückliche Momente. Die Familie Fäßler legt großen Wert auf ein gelebtes Miteinander und eine familiäre Atmosphäre, die sowohl Gästen als auch Mitarbeitern zugutekommt. Die Vielfalt des Angebots reicht von Golf und Wellness bis hin zu zahlreichen Freizeitaktivitäten.

Innerhalb der Golfwoche vom 22.06.–30.06.2024 gibt es vier attraktive Wettspiele, die sowohl für erfahrene Golfer als auch für Neueinsteiger geeignet sind: das Cart Care Turnier, die Bogner Trophy, der König Pilsner Cup und der Offino Cup.

**Der Öschberghof im Schwarzwald**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.oeschberghof.com/golf)

Am Rand des Schwarzwalds gelegen, präsentiert sich der Öschberghof als Fünf-Sterne-Superior-Hotel mit einem 45-Loch-Golfplatz, einem 5.500 Quadratmeter großen Spa und Gym sowie einem Zwei-Sterne-Restaurant. Das Hotel ist ein Gesamtkunstwerk, das geschaffen wurde, um zu begeistern. Die luxuriösen Zimmer und Suiten bieten einen Blick auf das Resort und den Golfplatz. Der Öschberghof überzeugt durch die Vielfalt seiner Angebote und die familiäre Atmosphäre. Exklusiv-golfen hat hier zahlreiche Turniere gespielt. Unser Gründer konnte hier bereits die Black Forrest Open im Brutto gewinnen. Hervorzuheben sind 2024 am 7. Juli das Race to MaXX Royal mit vielen attraktiven Preisen und das Charity Event Männergesundheit am 4. August.

Wir selbst hatten die Schwarzwald Open im August vor ein paar Jahren gespielt. Auch ein schönes Turnier- initiiert vom Golfresort aus Donaueschingen.

**Budersand SPA und Golf Hotel auf Sylt**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.budersand.de/golf/)

Direkt am Meer gelegen und mit dem „Beliebtesten Golfplatz in Deutschland“ unmittelbar am Hotel bietet das Budersand SPA und Golf Hotel einen herzlichen, unaufdringlichen Service. Das privat geführte Luxushotel verfügt über 77 Zimmer, davon 22 Suiten, mit Balkon oder Dachterrasse. Der 1.000 Quadratmeter große Wellnessbereich bietet exklusive Behandlungen mit Meerblick und verschiedene Saunen sowie einen Indoorpool.

Die BUDERSAND OPEN am 27. Juli zählen zu den Golf-Highlights der Insel. Es ist ein besonderes Turnier auf Deutschlands Nummer 1, sportlich anspruchsvoll und in einem festlichen Rahmen.

**Golfresort Das Achental am Chiemsee**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.das-achental.com/golf/)

Das Resort am Chiemsee bietet eine idyllische Wohlfühlatmosphäre mit einem 18-Loch-Golfplatz und einem Zwei-Sterne-Gourmetrestaurant Essenz. Die weitläufige Gartenanlage und die moderne Bauweise des Golfplatzes machen das Achental zu einem besonderen Ort. Gäste können in den geschmackvollen Zimmern und Suiten residieren und im 2.000 Quadratmeter großen Wellnessareal entspannen.

Das Achental ist auch beim CEO Golf Cup in Strasslach als Partner mit vor Ort. Das Highlight Golf-Event im Achental ist der alljährliche Bogner Cup am 16. Juni 2024.

**Schlosshotel Friedrichsruhe**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.schlosshotel-friedrichsruhe.de/de/golf.html)

Das Schlosshotel Friedrichsruhe bietet eine luxuriöse Unterkunft inmitten einer historischen Kulisse. Der hoteleigene Golfplatz und die exklusiven Wellnessangebote machen es zu einem perfekten Ort für anspruchsvolle Golfer.

Nur 200 Meter vom Hotel entfernt, befindet sich die 27-Loch-Anlage des Golf-Clubs Heilbronn-Hohenlohe e.V. Gäste des Hauses erhalten ein ermäßigtes Greenfee.

**Hotel Das Tegernsee am Tegernsee**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.hotel-tegernsee.de/de/erleben/aktiv-im-sommer/golfen.html)

Das Hotel Das Tegernsee besticht durch seine atemberaubende Lage hoch über dem Tegernsee und die Kombination aus traditionellem Charme und modernem Komfort. Das Tegernsee ist vor allen auch bekannt, als sehr beliebtes Wellness & SPA Hotel.

In diesem Jahr findet die Golfturnier-Premiere statt. Am 15. Juni findet erstmalig das Turnier Das Tegernsee – Golfcup auf der Anlage des Margarethenhofs statt. Das Golfer-Siegerdinner ist dann abends im Hotel das Tegernsee. Wir sind dabei und werden hier noch berichten!

**Ortners Resort in Bad Füssing**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.ortners-resort.de/aktiv/golfen/)

Das Ortners Resort in Bad Füssing bietet eine entspannte Atmosphäre und erstklassige Wellnesseinrichtungen inklusive einer MEGA Thermenlandschaft. Die erste, ältestes Therme Bayerns überhaupt. Diese muss man einmal im nagelneuen SPA erlebt haben. Das Ortner’s ist Gründungshotel vom Thermen GolfClub Bad Füssing-Kirchham. Der hotelnahe 18 Loch Golfplatz in Bad Füssing und die familiäre Gastfreundschaft der Famile Ortner machen das eigene Turnier zu einem besonderen Erlebnis. Wir waren schon dabei. Abends wurde gefeiert outdoor, im Innenhof zwischen Hotel und Wirtshaus. MEGA.

**Hotel Stanglwirt in Going, Tirol**

[Weitere Informationen](https://www.exklusiv-muenchen.de/news/ortners-resort-in-bad-fuessing-wellness-hotel-mit-eigenem-thermalwasser-64015) In diesem Jahr findet das Turnier am Donnerstag, den 11. Juli, statt.

[Golf- und Aktivitäten](https://www.stanglwirt.com/de/sport-aktiv/golf.html)

Das Hotel Stanglwirt in Going, Tirol, bietet eine idyllische Lage und exzellenten Service, der von Herzlichkeit und Tradition geprägt ist. Der hoteleigene Golfplatz und die umfangreichen Wellnessangebote machen es zu einem idealen Ort für Golfturniere. Familie Hauser, die das Hotel in der zehnten Generation führt, sorgt dafür, dass sich jeder Gast wie zu Hause fühlt. Der Stanglwirt ist bekannt für seine Nachhaltigkeitsinitiativen und die harmonische Integration von Tradition und Moderne.

Die alljährliche Stanglwirt Golf Trophy findet 2024 vom 12.–15. September auf der benachbarten Golfanlage des Golfclubs Ellmau Wilder Kaisesr statt. 3 Tages Event mit umfassendem Rahmenprogram. Kurzurlaub mit Golfturnier besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.

[Weitere Informationen](https://www.stanglwirt.com/de/angebote/stanglwirts-golf-trophy.html)

**Kulm Hotel St. Moritz**

[Golf- und Aktivitäten](https://www.kulm.com/de/aktivitaten/sommer/golf/)

Das Kulm Hotel in St. Moritz veranstaltet alljährlich ein prestigeträchtiges 9-Loch-Golfturnier, das Teilnehmer auch aus Deutschland anzieht. Das historische und luxuriöse Hotel bietet eine beeindruckende Bergkulisse, erstklassige Unterkünfte und hervorragende gastronomische Angebote. Der Golfplatz des Kulm Hotels ist bekannt für seine anspruchsvollen Spielbahnen und die atemberaubenden Ausblicke, die das Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Man spielt 9 Loch auf dem ohnehin schon kurzen Platz, also das Turnier ist in knapp 2.5 Stunden zu Ende, so dass noch viel Zeit für SPA und Geselligkeit bleibt.

Exklusiv-golfen.de war bereits mehrfach dabei und wurde einmal sogar Augenzeuge, wie Tiger Woods als Hotelgast im Kulm eincheckte. Mit Privatjet kam er direkt von den British Open nach St. Moritz.