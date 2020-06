Das Reversible-Konzept ist schon sehr alt, war jedoch in Vergessenheit geraten. Schon im 19. Jahrhundert wurden in Schottland einige Plätze, darunter der Old Course in St. Andrews als Reversible-Plätze gespielt. Das Konzept besteht darin, dass ein Reversible Golfplatz an unterschiedlichen Tagen in unterschiedlicher Richtung gespielt wird! Damit haben die Golfspieler eine größere Vielfalt! Ca. 64 Kilometer von München liegt die Anlage Patting-Hochriesblick.

Die Golfanlage Patting-Hochriesblick liegt zwischen Chiemsee und Simssee im oberbayerischen Voralpenland. Sie wurde in den 1990er Jahren als 9-Loch-Platz gegründet. In den Jahren 2016 bis 2019 ließ Inhaberin, Marie Bauhuber, die Golfanlage vollständig neu bauen.



Zwei 9-Loch-Golfplätze mit Reversible Golfplatz

Der 9-Loch-Reversible-Platz mit Par 35 ist Deutschlands erster Rerversible-Golfplatz! Wie der Name es schon sagt: in beide Richtungen bespielbar! Bislang ist es der einzige seiner Art in Deutschland. Der kürzere Golfplatz – ebenfalls Kampenwandplatz mit Par 29 eignet sich für die „schnelle“ Runde, wenn man mal nicht so viel Zeit aufwenden kann. Er ist auch ohne DGV-Ausweis bespielbar und besteht nur aus Par 3- und Par 4-Bahnen.

Beide Plätze erfüllen internationale Maßstäbe hinsichtlich Planung und Aufbau und zeichnen sich durch großzügige Grüns und Vorgrüns aus.



Reversible Golfplatz -Konzept

In Patting wird gegen den Uhrzeigersinn die Hochriesrunde und im Uhrzeigersinn die Wendelsteinrunde gespielt. Während der Golfsaison gibt es spezielle Termine an denen der Reversible-Platz an einem Tag in beide Richtungen gespielt werden kann. Die Anlage ist mit dem Umweltsiegel „Golf & Natur“ in Silber vom DGV ausgezeichnet. Adresse und Greenfee-Preise unter unserer Golfplatz Suche!