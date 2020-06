Auch abseits des Grüns passt die neue MARQ Golfer zu jedem Outfit. Die MARQ Golfer ist das jüngste Mitglied der exklusiven MARQ-Kollektion von Garmin, die inzwischen acht Modelle umfasst und die Leidenschaft sowie die langjährige Erfahrung in den Bereichen Aviation, Automotive, Marine, Outdoor und Sport widerspiegelt. Mit dem neuesten Modell, der MARQ Golfer, stellt Garmin nun eine Uhr vor, die wie keine andere moderne Tool Watch herausragendes Design mit smarten Alltagsfunktionen sowie innovativen Multisport- und Golf-Features kombiniert.

Viel Technik, mit welcher man erst einmal klar kommen muss! Direkt am Handgelenk zeigt die neue MARQ Golfer Uhr u.a. vollfarbige Karten von über 41.000 Golfplätzen weltweit an. Sie gibt präzise Entfernungsinformationen zum Grün und zu Hindernissen an.

Der innovative virtuelle Caddie, den Garmin in diesem Jahr erstmals in der Approach S62 vorgestellt hat, unterstützt mit Empfehlungen zur Schlägerwahl und Schlagrichtung bei der Strategie- und Feinabstimmung des Spiels unter Berücksichtigung der Windverhältnisse, des Platzverlaufes und der individuellen Leistung des Golfers. Eine neue, detailliertere Darstellung der Hindernisse erleichtert schnellere Entscheidungen auf dem Platz.

Kontaktloses Bezahlen mit der Marq Golfer möglich

Informationen zu Handicap und Schlaggenauigkeit kann man nach der Runde mit der Garmin App auswerten. Damit ermöglicht die Uhr die exakte Analyse und darauf aufbauende Optimierung des Spiels.

Die Uhr besitzt ein 46-Millimeter gebürstetes Titanium Grad 2 Gehäuse, was chic aussieht. Die polierte, dunkelgrüne Keramiklünette, die von einer eingravierten 18-Loch-Markierung geziert wird, lassen die Uhr edel wirken. Gewölbtes Saphirglas ist kaum noch zu haben. Abgerundet wird das Design durch ein dunkelgrünmeliertes Jacquard-Weave Nylonarmband.

Dank wiederaufladbarer Lithiumbatterie schafft die MARQ Golfer mit einer Ladung bis zu zwölf Tage im Smartwatch-Modus. Bis zu drei durchschnittliche Golfrunden sind darin enthalten.

Wie auch die anderen MARQ-Modelle verfügt die Uhr neben den Golf-Features über Garmins bewährte Multisport- und Premium-Smartwatch-Funktionen. Mit der 24/7-Herzfrequenzmessung am Handgelenk, der Pulse Ox-Messung, die Informationen über den Sauerstoffgehalt im Blut liefert, dem Schrittzähler und der Kalorienverbrauchberechnung, behält man den Überblick über die eigene Fitness und Gesundheit. Damit hat diese Uhr auch bei Bastian Schweinsteiger gepunktet! Seinen Vater trafen wir bei Winzer Wedel Cup im Zillertal!