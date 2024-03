Eagles Golf Saison Opening mit ‚Golf on Snow‘ und Biathlon

Als der Rosenheimer Adi Hengstberger als Snowgolf-Weltmeister vor einem Jahrzehnt das Society-Snowgolfen ins Leben rief, konnte man die golf-spielende Gemeinde an einer Hand abzählen. Mittlerweile ist sein Event ein Teil of the ‚EAGLES Charity Golf Club‘! Mit langer Warteliste. Viele Promis aus ganz Deutschland pilgerten letztes Wochenende nach Ridnaun in Südtirol! Für manche war es eine Premiere, wie z.B. Schauspielerin Simone Thomalla.

Golfsaison Opening mit Snowgolf

Auf dem Programm der viertägigen Veranstaltung war dieses Jahr neben Schneegolfen auch eine Biathlon-Staffel mit Langlauf und Schießen. Rund 160 Gäste, darunter zahlreiche prominente Mitglieder des „EAGLES Charity Club e.V.“, waren eigens dafür angereist. Hotelier Andreas Kruselburger, der Inhaber des Resorts, selbst EAGLES-Mitglied und begeisterter Golfer, hatte vier Tage lang die Türen seines idyllisch gelegenen Familien-Resorts im Talschluss von Ridnaun, am Fuße der Stubaier Dreitausender und auf 1.380 Meter Höhe, für die Teilnehmer geöffnet.

Schauspielerin Simone Thomalla gab ihr Debüt bei der EAGLES Winter Challenge & Golf on Snow. Sie zeigte sich begeistert: „Die Sehnsucht nach den Bergen führt mich hierher und auch die Tatsache, dass ich Fleschi (Eagles Präsident Frank Fleschenberg) lange nicht gesehen habe. Ich drehe erst wieder Ende April für die „Frühling“-Serie, insofern passte es zeitlich gut.“

Wie begeistert in Sachen Wintersport ist sie? ‚Schnee-Golfen finde ich echt klasse, aber da ich Sternzeichen Widder bin, bin ich dafür glaube ich zu ungeduldig.‘

Die Location ist perfekt für die Veranstaltung. So trainierte im Hotel „Schneeberg“ schon die Deutsche Biathlon-Mannschaft im Jahr 2015 für die Weltmeisterschaft, wie Inhaber Andreas Kruselburger erklärte. „Schneegolfen hat bei uns schon eine lange Tradition“. ‚Wir sind hier zum Glück in einer sehr schneesicheren Lage und Skifahren kann man hier sehr lange.‘

Das erste große Highlight war das ‚Golf on Snow‘-Golf-Turnier” am Freitag. Am Samstag folgte dann der ‚Staffel-Gaudi-Wettkampf Biathlon‘ unter Anleitung von drei fachkundigen Experten: dem dreifachen Olympiasieger und Weltmeister im Biathlon Michael Greis und Biathlontrainer Peter Sendel sowie Langlauf-Ass und EAGLES-Mitglied Tobias Angerer (11-facher WM- und Olympia-Medaillengewinner“).

Stefan Mross über die Eagles

Dank Stefan Mross, der mit seiner Freundin Eva Luginger eigens angereist war, um beim „Welcome-Abend“ (Dresscode Tracht) aufzutreten. Ihm lag vor allem der gute Zweck am Herzen, wie er erzählte: „Es gibt 1.000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Ich bin seit Anfang letzten Jahres EAGLES-Mitglied und heute gerne hier, um die EAGLES und deren Charity-Stiftungen zu unterstützen. Man kann gar nicht genug tun und deswegen freue ich mich sehr, erstmals bei einem EAGLES Event aufzutreten‘, erzählte er.

Er war auch sportlich aktiv und war beim Schneegolfen und beim Schießen am Start – und traf gleich viermal ins Schwarze: ‚Ich war schon einmal beim Star-Biathlon der ARD für den guten Zweck dabei und für den guten Zweck versuche ich auch heute mein Glück. Schneegolfen war eine Premiere für mich.‘ BRISANT kam für einen extra Dreh ins verschneite Südtirol!

Adi Hengstberger (mit Frau Daniel) hatte die Veranstaltung mitorganisiert und weihte die Gäste vorab in die Geheimnisse des Schneegolfens ein: „Es handelt sich um eine coole Variante des klassischen Golfsports: Die „Greens“ hier heißen „Whites“, da sie aus einer Eisfläche bestehen und die Bälle sind nicht weiß, sondern bunt“, erklärte er. Eine Sportart, die man nur an wenigen Orten ausüben kann: „Neben Schneeberg ist Schneegolfen derzeit nur noch in St. Moritz möglich. Auch das macht diesen Sport so besonders.“

Weitere Promi-Gäste des Golf on Snow und Biathlon-Wochenendes

Schauspieler Günther Maria Halmer mit seiner Frau Claudia. Eiskunstlauflegende Norbert Schramm – ein Gründungsmitglied der Eagles. Die ehemalige Handballspielerin Nadine Krause (wurde 2006 als erste deutsche Spielerin zur „Welthandballerin“ gewählt), die seit letztem Jahr EAGLES-Mitglied ist und erstmals bei der Veranstaltung dabei war. Fußballtrainer Manfred Bender, die Musiker Joakin und Otto von den „Ladinern“, die ebenfalls gerade mit Marianne und Michael auf Tournee sind und am Freitagabend auftraten, u.v.m.